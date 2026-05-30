Friedrich Merz, sub presiune în Germania. Ce politician din CDU este văzut ca posibil înlocuitor

Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, are 50 de ani și seamănă în unele privințe cu Merz: este înalt, poartă cravată și vine din zona conservatoare a vestului Germaniei. Spre deosebire de cancelar, însă, Wüst se bucură de mai multă popularitate, scrie Financial Times.

Wüst nu a spus că își dorește funcția lui Merz. Însă o vizită în Polonia, cu aer de lider de stat, la care au participat jurnaliști din Berlin și care a inclus o oprire atent pregătită la Auschwitz, a fost suficientă pentru a declanșa un val de comentarii despre o posibilă schimbare la vârful puterii.

„Dintr-odată, Hendrik Wüst este prezentat drept înlocuitorul cancelarului”, a scris revista de centru-stânga Stern.

„Wüst împotriva lui Merz: pare inevitabil”, a scris și Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicație conservatoare. „Se pregătește o schimbare de cancelar?”, a întrebat tabloidul de dreapta Bild pe prima pagină.

„Întrebarea este: mai este Friedrich Merz omul potrivit?”, s-a întrebat joi un prezentator al Tagesschau, cel mai urmărit program de știri din Germania.

Presiune tot mai mare în CDU

Dezbaterea a devenit suficient de vizibilă încât mai mulți lideri din Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul lui Merz, au intervenit. Oameni apropiați cancelarului au descris discuțiile drept „absurde” și „periculoase”.

Discuțiile reflectă îngrijorarea tot mai mare din CDU față de scăderea sprijinului electoral, înaintea unor alegeri regionale dificile programate în estul Germaniei, în septembrie.

Susținerea pentru CDU a coborât la aproximativ 23%, în timp ce formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a urcat la 28%, în pofida promisiunii lui Merz de a-i opri ascensiunea. Prețurile ridicate la energie, pe fondul războiului din Iran, și blocajul negocierilor cu partenerii social-democrați din coaliție privind reformele sociale au accentuat nemulțumirea alegătorilor.

Merz, care nu a fost niciodată foarte popular, pare să fie cel mai afectat. Mai puțin de o cincime dintre germani se declară mulțumiți de activitatea sa, iar cancelarul este acum mai puțin popular decât predecesorul său social-democrat, Olaf Scholz. Merz, în vârstă de 70 de ani, s-a clasat pe ultimul loc într-un top al popularității publicat săptămâna aceasta de Bild. Wüst, în schimb, s-a clasat pe locul al treilea, cel mai bun rezultat pentru un politician CDU.

Merz, puternic pe plan extern, vulnerabil acasă

Merz a încercat să transmită forță pe plan extern. A relaxat restricțiile privind datoria publică pentru a investi 1.000 de miliarde de euro în infrastructura și armata Germaniei și a transformat Berlinul în cel mai mare susținător al Ucrainei.

Pe plan intern însă, Merz nu are o bază solidă de putere. A avut nevoie de trei încercări pentru a deveni lider al partidului și de două încercări pentru a fi ales cancelar în Bundestag.

După perioada de guvernare centristă a Angelei Merkel, Merz a promis că va readuce partidul la rădăcinile sale conservatoare și că va atrage alegători de la AfD. Această strategie a inclus înăsprirea regulilor privind imigrația și relaxarea unor reglementări ecologice. CDU a câștigat alegerile de anul trecut cu 28%, mai puțin decât sperase Merz, în timp ce AfD a obținut un scor record de 21% și a devenit al doilea cel mai mare partid din parlament.

Pe măsură ce CDU a scăzut în sondaje, atenția s-a îndreptat către „modele alternative”, precum Wüst.

Surse din CDU, comentatori și analiști politici sunt de acord că înlocuirea lui Merz la jumătatea mandatului este puțin probabilă.

Cum ar putea fi schimbat cancelarul german

Constituția permite schimbarea cancelarului fără alegeri anticipate printr-o moțiune de cenzură constructivă, prin care majoritatea parlamentară nu doar retrage sprijinul pentru cancelar, ci se pune de acord și asupra unui succesor.

În 1966, cancelarul CDU Ludwig Erhard a demisionat după ce partenerul său liberal de coaliție a părăsit guvernul. Succesorul său, Kurt Kiesinger, a evitat alegerile anticipate prin formarea unei noi coaliții cu SPD. În 1982, cancelarul SPD Helmut Schmidt a fost înlocuit de liderul CDU Helmut Kohl, după ce partenerul liberal a schimbat tabăra.

Un scenariu asemănător ar presupune, probabil, ca Merz să accepte să se retragă, Wüst să intre în cursă, iar SPD să îl susțină pentru funcția de cancelar.

„Oricum ai privi lucrurile, acest scenariu nu are sens. Este posibil doar dacă Merz vrea asta. Toate celelalte scenarii sunt excluse”, a declarat pentru FT Roland Koch, fost premier CDU al landului Hessa și aliat al lui Merz.

Koch a dat vina pe SPD pentru lipsa unor reforme curajoase. „Sunt uimit de cât de puține lucruri pot conveni cele două partide de coaliție în plan economic”.

AfD complică situația pentru Merz

Alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, land din fosta Germanie de Est, unde sondajele arată că AfD s-ar putea apropia de o majoritate absolută, apasă tot mai mult asupra dezbaterii.

Dacă AfD devine primul partid de extremă dreapta care câștigă alegeri într-un land în Germania postbelică, presiunea asupra lui Merz ar crește puternic.

Merz a abordat indirect dezbaterea săptămâna aceasta. El le-a spus alegătorilor din circumscripția sa că este „personal hotărât” să relanseze cea mai mare economie a Europei și a promis un pachet amplu de măsuri înainte de vară. Mai devreme în aceeași zi, Wüst le-a spus reporterilor că Merz are „sprijinul său deplin”.

(sursa: Mediafax)