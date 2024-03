Nicuşor Dan: Circulaţia rutieră pe Podul Grant, deschisă pe sensul Crângaşi - Turda

"Suntem pe Podul Grant, am promis că pe 31 martie dăm drumul la circulaţia pe acest sens, ne-am ţinut de cuvânt. Mulţumesc administraţiei străzilor şi constructorului. În plus, dăm drumul şi pe bretelele de acces, din punctul de vedere al traficului şi am dat drumul deja pe cele două linii de tramvai. Din punctul de vedere al traficului nu mai există restricţii", a precizat Dan, într-o conferinţă de presă organizată pe Podul Grant.



El a adăugat că lucrarea a costat 50 de milioane de lei şi a menţionat că urmează să se efectueze lucrări la structura de rezistenţă a podului, fără a fi afectat traficul rutier.



"O lucrare care costă cu totul 50 de milioane de lei. Mai avem de făcut dedesubt, pe structura de rezistenţă, dar lucrări care nu afectează deloc traficul. Lucrările se vor termina în august, anul acesta, cu un an mai devreme decât era prevăzut în contract. Ăsta este avantajul de a lucra cu firme private, în loc de companii municipale care, chiar dacă vor, nu au expertiza şi experienţa de a face tipul ăsta de lucrări", a mai spus edilul.