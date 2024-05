Ce își reproșează Nicușor Dan pentru mandatul de primar general al Capitalei

„Evident, da, ca orice ființă cu capacitate de autoreflecție, am nenumărate lucruri pe care mi le reproșez, de exemplu, pe cele 20 de centrale, că am insistat să facem o închiriere în 2022 și am pierdut timpul, și dacă făceam achiziție și nu închiriere, le-am fi făcut cu un an mai repede. Că am întârziat sistemul de semaforizare. Foarte multe, evident”, spune Nicușor Dan, întrebat dacă are ceva ce să își reproșeze pentru acest mandat.

El afirmă, însă, că a dat dovadă de bună credință.

„În opinia mea, ce este important este buna credință cu care și eu și oamenii care au venit alături de mine în administrație am avut-o în mandatul ăsta”, încheie Dan.

(sursa: Mediafax)