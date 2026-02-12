Nicușor Dan, despre interzicerea accesului copiilor pe rețelele sociale: Să lăsăm specialiștii să decidă

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, cum vede situația privind interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale.

„E bine că avem dezbaterea asta. Haideți să lăsăm specialiștii să dezbată”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă ar trebui impusă o vârstă minimă unitară pentru accesul la platformele sociale.

Șeful statului a subliniat că, dincolo de această temă punctuală, există două probleme majore asupra cărora societatea și autoritățile trebuie să se concentreze: consumul de droguri în rândul tinerilor și integrarea copiilor în activități sociale care să prevină dependențele.

„Una este întreg fenomenul consumului de droguri și aici, legat de întrebarea precedentă, rolul DIICOT-ului este foarte important. Și a doua (problemă majoră – n.r.) este cum facem să integrăm care sunt acele activități pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, astfel încât ei să simtă că fac parte dintr-o societate și să nu intră pe niște zone de dependențe care sunt foarte periculoase la vârsta asta. Astea sunt întrebările mari”, a afirmat Nicușor Dan.

El a reiterat că după ce specialiștii vor dezbate acest subiect, „politicul trebuie să ia o decizie” în privința eventualei reglementări a accesului minorilor la rețelele de socializare.

