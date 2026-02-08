Nicușor Dan: România vrea clarificări din partea SUA în privința Consiliului pentru Pace

„Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a postat președintele.

Dan arată că decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.

(sursa: Mediafax)