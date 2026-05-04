Petreceri fără limite pe litoral: turiștii au lăsat zeci de mii de euro în cluburile din Mamaia și Vama Veche

Notă de plată record pe litoral: petrecăreții au cheltuit până la 20.000 de euro într-un club din Mamaia Nord

Minivacanța de 1 Mai a transformat litoralul românesc într-un adevărat epicentru al distracției. Atât Vama Veche, cât și Mamaia Nord au fost luate cu asalt de turiști, iar bilanțul provizoriu indică aproximativ 40.000 de persoane ajunse pe malul mării în doar câteva zile, potrivit Observator News.

Stațiunile au fost pline până la refuz, iar atmosfera a fost dominată de petreceri continue, muzică live și cluburi aglomerate seară de seară.

Cluburi pline și note de plată de lux în Mamaia Nord

În Mamaia Nord, cluburile au funcționat la capacitate maximă, iar consumul a depășit orice estimare obișnuită pentru începutul sezonului estival.

Cea mai mare notă de plată înregistrată a urcat până la 20.000 de euro, semn al unui weekend în care bugetele pentru distracție nu au avut limite. Turiștii au comandat exclusivisme, iar mesele VIP au fost ocupate pe toată durata serilor.

Cazare de lux de 1.500 de euro pe noapte

Cererea ridicată s-a reflectat și în zona hotelieră. În nordul stațiunii Mamaia, un apartament într-un hotel de patru stele, cu preț de aproximativ 1.500 de euro pe noapte, a fost rezervat complet pe întreaga perioadă a minivacanței.

Gradul de ocupare a fost aproape maxim, iar unitățile de cazare de top au raportat flux constant de turiști dispuși să plătească prețuri premium.

Transport spectaculos: turiștii au plecat cu elicopterul

Experiențele de lux nu s-au oprit la cluburi și cazare. Unii dintre petrecăreții din Mamaia Nord au ales variante spectaculoase de întoarcere acasă, părăsind litoralul cu elicopterul.

Acest detaliu a completat tabloul unei minivacanțe marcate de opulență și cheltuieli ridicate.