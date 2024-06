Live TEXT Alegeri 9 iunie 2024: Cum votează România? Fii la curent cu toate noutățile

Ștampilă dată dispărută la o secție din Sectorul 6, găsită la o femeie, membru al comisiei

Ștampilă declarată pierdută la o secție de vot din Sectorul 6 a fost găsită de polițiști la o femeie, membru al comisiei, transmite Poliția Capitalei.

„Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat persoana în cauză, o femeie, în vârstă de 72 de ani, membru al comisiei, iar în urma efectuării controlului corporal și al bagajului, asupra acesteia a fost găsită ștampila”, a anunțat poliția.

În acest caz, cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 20 Poliție Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt.

Anterior, poliția anunțase că face verificări la o secție de vot din Sectorul 6 în urma informațiilor potrivit cărora o persoană ar fi pierdut ștampila, în timp ce se afla în incinta unei secții de votare.

Dominic Fritz: Este poate cel mai important vot de la Revoluție încoace

Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, a declarat că alegerile de duminică sunt, probabil, cele mai importante de la Revoluție încoace. Românii își exprimă sprijinul pentru democrație, a spus Fritz.

Dominic Fritz a votat duminică la o secție de votare din Timișoara.

„Am votat pentru contiuarea drumului european al Timișoarei, un drum al corectitudinii, un drum al respectului (...) Am votat cu o mare încredere în timișoreni, în dorința timișorenilor de a menține spiritul orașului”, a declarat Fritz.

Primarul a vorbit și despre importanța votului de duminică.

„Este poate cel mai important vot de la Revoluție încoace, românii își exprimă sprijinul pentru democrație”, a adăugat Fritz.

Duminică, românii votează pentru alegerile europarlamentare și locale.

Drulă: Am votat plin de speranță pentru o România modernă

Liderul USR Cătălin Drulă a votat duminică pentru „o Românie modernă”.

„Am votat plin de speranță pentru o România modernă, pentru continuarea modernizării orașelor și localităților care sunt conduse onest și unde mafiile nu mai au acces, pentru un prim pas în 2024, un an complicat, către modernizare, către schimbare, către dreptate”, a spus Drulă la ieșirea de la vot.

„Cel mai mare inamic al construcției viitorului unei națiuni este neîncrederea și dezamăgirea, și asta se pare că s-a sădit în ultimii ani”, a mai spus el.

Olt. Un bărbat a ajuns la spital după ce ar fi fost bătut într-o secție de votare

Un bărbat a ajuns la spital după ce ar fi fost bătut într-o secție de votare din Slatina, județul Olt.

„Astăzi, 09 iunie 2024, la ora 10.59, s-a prezentat în Unitatea de Primire Urgențe un bărbat în vârstă de 43 de ani, afirmativ victimă a unei agresiuni fizice care a avut loc în cadrul unei secții de votare din Municipiul Slatina”, au informat reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Olt.

Bărbatul este stabil hemodinamic și este în curs de investigații și tratament de specialitate.

Tulcea. Un bărbat a sustras buletinul altei persoane pentru a o împiedica să voteze

Un bărbat este acuzat că a sustras buletinul altei persoane pentru a o împiedica să voteze. Incidentul s-a produs în județul Tulcea. Polițiștii au fost anunțați de un funcționar public.

Potrivit anchetatorilor „duminică, în jurul orei 07:10, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu au fost sesizați de către un funcționar public, angajat al unei instituții publice, cu privire la faptul că unui cetățean care se afla la secția de votare i-a fost sustras actul de identitate de către o altă persoană”.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că un bărbat de 68 de ani i-a sustras actul de identitate persoanei în cauză, cu intenția de a o împiedica să-și exprime votul.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicarea exercitării drepturilor electorale, au precizat anchetatorii.

Sebastian Burduja: Am votat pentru viitor

Sebastian Burduja a votat cu puțin înainte de ora 10.00 la alegerile europarlamentare și locale.

„Am votat pentru viitor, am votat pentru schimbare, am votat pentu toți bucureștenii”, a declarat Sebastian Burduja, la ieșirea de la vot.

Candidatul PNL la postul de primar general al Capitalei a spus că are încredere în bucureșteni și i-a chemat pe toți la vot.

Nicușor Dan a votat pentru realism în viața publică

Nicușor Dan declară că a votat pentru onestitate și realism în viața publică.

„Am votat pentru onestitate în viața publică, pentru realism în viața publică. Este important că oamenii politici să ne spună pe unde suntem și ce putem realist să facem. Și am votat împotriva mafiei imobiliare”, a declarat Nicușor Dan la ieșirea de la urne, unde a fost alături de soție.

Primarul general a îndemnat oamenii să iasă la vot pentru că sunt cei care decid direct „calea pe care vom merge”.

Ilie Bolojan: Am votat pentru oameni competenți

„Am votat pentru oameni competenți care au probat că au capacitatea să realizeze proiecte europene importante”, declară președintele PNL Bihor, Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a votat la secția nr. 126, din Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea.

„Am votat pentru oameni competenți care au probat că au capacitatea să realizeze proiecte europene importante, să creeze condiții pentru dezvoltare și condiții mai bune pentru oameni. Suntem optimiști și sper că un număr cât mai mare de orădeni și bihoreni vor participa la vot, în așa fel încât rezultatul să reflecte cu adevărat opțiunile comunității noastre. Pentru Parlamentul European, am dat un vot pentru reprezentarea cu demnitate a României în familiile europene importante”, a declarat Ilie Bolojan, la ieșirea din secția de votare.

Iași: Dosare penale pentru fraudă după ce mai multe persoane ar fi primit mai multe buletine de vot

Polițiștii au deschis dosare penale pentru fraudă la vot după ce mai multe persoane ar fi primit mai multe buletine de vot la o secție de votare din Pașcani, județul Iași.

Polițiștii au declanșat verificări ca urmare a informațiilor referitoare la faptul că la o secție de votare de pe raza municipiului Pașcani, membrii comisiei de votare ar fi dat mai multor persoane, câte patru buletine de vot, în loc de unul, arată IPJ Iași.

Polițiștii au identificat persoanele care ar fi primit mai multe buletine de vot.

În cauză au fost întocmite două dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă la vot.

Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Mehedinți. O femeie a încercat să introducă în urnă 4 buletine

O femeie din orașul Baia de Aramă a încercat să introducă în urna de vot 4 buletine ștampilate, deși anterior introdusese în urne buletinele de vot pentru care avea dreptul de alegător.

Poliția orașului Baia de Aramă a fost sesizată cu privire la faptul că la secția de votare nr. 76 din orașul Baia de Aramă este un conflict în desfășurare.

Polițiștii au stabilit că o femeie de 58 de ani, din orașul Baia de Aramă ar fi fost surprinsă de membrii comisiei de votare încercând să introducă în urna de vot un număr de 4 buletine ce aveau aplicată ștampila cu mențiunea ,,votat 09.06.2024", pe care le avea asupra ei, deși anterior introdusese în urne buletinele de vot pentru care avea dreptul de alegător.

A fost întocmit un dosar penal pentru tentativă la infracțiunea de fraudă la vot.

Președintele unei secții de votare din Ilfov nu s-a prezentat la secție

Președintele unei secții de votare din Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, nu s-a prezentat la secție.

IPJ Ilfov anunță că a făcut, duminică, verificări la o secție de vot din Ștefăneștii de Jos.

„A rezultat că președintele secției de votare de la Secția 274 din Ștefăneștii de Jos nu s-a prezentat la secția de votare respectivă”, spune sursa citată.

Atribuțiile acestuia au fost preluate de către locțiitorul președintelui secției de votare.

MAI: 73 de sesizări, primite de la deschiderea urnelor

De la deschiderea urnelor până la ora 11.00, au fost înregistrate 73 de sesizări privind posibila încălcare a legislației în context electoral, a transmis MAI.

Potrivit ministerului, numărul de sesizări primite este cu 37,6% mai mic decât cel înregistrat la precedentele alegeri locale și europarlamentare.

Dintre sesizările primite, 19 nu s-au confirmat, iar alte 17 sunt în curs de investigare.

Polițiștii au întocmit dosare penale pentru 11 posibile infracțiuni și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale: 9 avertismente și 8 amenzi în valoare de 7.800 de lei.

Coliban a fost la urne: am votat pentru un Brașov al viitorului

Primarul orașului Brașov, Allen Coliban, a fost duminică dimineață la urne. El a votat la o secție din oraș. „Am votat pentru un Brașov al viitorului”, a spus Coliban.

Primarul Allen Coliban a fost la secția de votare duminică, puțin după ora 10.00.

„Am o emoție pozitivă, o energie pozitivă. Am votat pentru un Brașov al viitorului, un Brașov al nostru al tuturor (...) pentru un Brașov care să se dezvolte frumos”, a declarat Allen Coliban, la Antena 3.

Duminică, românii votează pentru alegerile europarlamentare și locale.

Rareș Bogdan: Am votat pentru o Românie care să fie una dintre marile revelații în Europa

„Am votat pentru o Românie care să fie una dintre marile revelații ale următorilor 10 ani pe continentul european”, declară Rareș Bogdan la ieșirea de la urne. El estimează o prezență la vot de 40 - 45%, poate chiar 50%.

„Am votat cu gândul la viața românilor de peste tot, inclusiv la cei din diaspora, cu gândul la întoarcerea lor acasă. Am votat pentru o Românie care să arate ca afară, cu gândul la administrații locale de succes și am votat pentru o Românie puternică în Europa, o Românie care să fie una dintre marile revelații ale următorilor 10 ani pe continentul european, o Românie care știe să și aprecieze forța, care știe să își aprecieze locul în Europa și care nu se va mai lăsa niciodată umilită și va fi cea care va da semnalul puterii într-un continent care are nevoie mai mult decât oricând de creștinism, de patrioți și de oameni serioși și muncitori așa cum sunt românii”, a spus Rareș Bogdan.

Acesta a adăugat că a votat pentru familii, „pentru o familie tradițională, pentru copii crescuți în spiritul libertății, dar și al respectului pentru valori și tradiții”.

Întrebat ce prezență la urne estimează Rareș Bogdan a precizat că prezența „va sări” de 7 milioane de alegători, undeva peste 40% - 45%, poate chiar 50%.

Update ora 10.30: Prezența la urne a trecut de 10% atât la europarlamentare, cât și la locale

Prezența la urne a trecut de 10% atât la europarlamentare, cât și la locale.

La alegerile locale, prezența a ajuns, la nivel național, la 10,62%. În orașe au votat 888.938 de persoane, iar la sate 1.032.356.

În ce privește europarlamentarele, prezența în țară este de 10,46%.

863.525 de persoane au votat în orașe și 1.027.780 la sate.

Cu urna mobilă au votat 381 de persoane.

Pentru europarlamentare, prezența cea mai mare este în Teleorman - 14,53%, urmat de Olt - 13,99%, Giurgiu - 12,59%, Călărași - 12,36% și Mehedinți - 12,19%.

La alegerile locale conduce tot județul Teleorman, cu 14,48 %, urmat de Olt cu 13,92%, Giurgiu 12,54 %, Călărași - 12,36% și Mehedinți - 12,10%.

Participare slabă la urne, pentru europarlamentare, este în Vaslui - 7,28%, Timiș - 7,09%, Cluj - 6,92%, Sibiu - 6,62% și București - 6,28%.

La locale, cea mia slabă participare este înregistrată în Iași - 7,23%.

Dolj. O alegătoare reclamă că i-a fost violată confidențialitatea votului

O alegătoare din Dolj reclamă că i-a fost violată confidențialitatea votului. Polițiștii au făcut dosar penal.

Poliţiştii din Coșoveni au fost sesizaţi de o femeie, de 49 de ani, din comuna Teasc, că, în timp ce vota la Secția de votare nr.503, din comuna Teasc, i-ar fi fost violată confidențialitatea votului.

Femeia a declarat că i-au fost înmânate două buletine de vot pentru alegerea primarului, aspect constatat în cabina de votare.

Ulterior, după ce a pus ştampila pe unul dintre buletinele de vot, femeia a declarat că a prezentat ambele buletine de vot președintelui secției de votare, care ar fi luat la cunoştinţă de opţiunea electorală exprimată.

A fost întocmit dosar penal pentru violarea confidențialității votului și cercetările continuă.

Buletine de vot deja ștampilate la o secție. Poliția Capitalei, sesizată

Poliția Capitalei face cercetări după ce a fost sesizată cu privire la existența unor buletine de vot deja ștampilate la o secție din Sectorul 2.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au fost sesizați de către o persoană, candidat la alegerile pentru Consiliului General, cu privire la faptul că, în incinta unei secții de votare din Sectorul 2, ar exista buletine de vot deja ștampilate.

În urma verificărilor făcute s-a stabilit faptul că cele sesizate se confirmă.

Cercetările sunt continuate de către Secția 7 Poliție, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

Dolj. Un bărbat a făcut poze cu telefonul mobil în cabina de vot

Un bărbat a primit 1.000 de lei amendă după ce făcut poze cu telefonul mobil în cabina de vot. S-a întâmplat în Calafat, județul Dolj.

Duminică dimineață, Poliția Calafat a fost sesizată de președintele Secției de votare nr.194 că o persoană a făcut fotografii cu telefonul mobil în cabina de vot.

Polițiștii au constatat că un bărbat, de 30 de ani, din Calafat, în timp ce se afla în cabina de vot, ar fi făcut fotografii cu telefonul mobil.

Acesta a fost condus la sediul Poliției Municipiului Calafat, unde a fost amendat cu 1.000 de lei.

Dolj: Cercetări pentru instigare la fraudă. Un locțiitor a dat mai multe buletine unui alegător

Polițiștii din Dolj fac cercetări într-un dosar pentru instigare la fraudă la vot, după ce locțiitorul unei secții ar fi dat mai multe buletine de vot unui alegător.

Potrivit IPJ Dolj, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, la Secţia de votare nr.217 - Bâlta, locţiitorul secţiei de votare, o femeie de 54 de ani, din oraşul Filiaşi, a înmânat unui alegător cinci buletine de vot pentru alegerea primarului oraşului Filiaşi şi două pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean.

Alegătorul a sesizat membrilor secţiei de votare faptul că a primit mai multe buletine de vot, acestea fiind restituite.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la fraudă la vot, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)