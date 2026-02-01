Nu sunt curse anulate: Traficul pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa se desfășoară normal

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Feb 2026   •   21:15
Sursa foto: CNAB a anunțat intervenții de deszăpezire a pistelor, pe ambele aeroporturi

Compania Națională Aeroporturi București a anunță, duminică, că se fac intervenții pentru deszăpezirea pistelor cu utilaje proprii, atât pe Aeroportul Henri Coandă, cât și pe Aeroportul Băneasa. Traficul aerian se desfășoară normal.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară fără perturbări. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo”, potrivit informării transmise de CNAB.

CNAB a anunțat intervenții de deszăpezire a pistelor, pe ambele aeroporturi.

„Se intervine constant cu utilajele proprii, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare. Se acționează pentru asigurarea fluenței operațiunilor de deszăpezire a pistelor, platformelor și căilor de rulare”, arată sursa citată, potrivit Mediafax.

