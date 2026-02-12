Oficial: Nuclearelectrica va construi o mini- centrală nucleară la Doicești

Va fi folosită tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR - Small Modular Reactor) dezvoltată și deținută de compania americană NuScale, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Proiectul de la Doicești va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. România va plăti un singur mini-reactor, dintre cele 6 preconizate, iar restul de 5 doar după ce se va dovedi că primul funcționează corespunzător.

„Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este proiectul prin care România se poziționează pe harta internațională a industriei nucleare, prin know-how și dezvoltarea lanțului de aprovizionare, într-o etapă a tranziției energetice în care, la nivel global și european, reactoarele modulare reprezintă o soluție în asigurarea securității și independenței energetice. Rapoartele internaționale confirmă că portofoliul global SMR a crescut cu 65% din 2021 până la o capacitate planificată de 22 gigawați. Așadar, la nivel global, SMR-urile au devenit o realitate a siguranței în aprovizionare și a decarbonizării: acceptată, dezvoltată, accelerată.” – Cosmin Ghiță, Director General SN Nuclearelectrica SA.

Prin această decizie, România marchează cel mai avansat demers la nivel european, în dezvoltarea unui proiect SMR și are la bază o serie de condiții suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin și de cooperare solid, la nivel de parteneriate și autorități, în scopul dezvoltării și implementării optime a proiectului.

Prin proiectul SMR vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată. Vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.



