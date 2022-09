Numărul firmelor radiate a crescut cu 8,8% în primele 7 luni din 2022

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 6.536 (plus 8,07 faţă de ianuarie-iulie 2021) şi în judeţele Cluj - 1.862 (plus 13,81%), Timiş - 1.861 (plus 4,49%) şi Constanţa - 1.825 (plus 13,85%).



La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Călăraşi - 331 (în creştere cu 3,12% faţă de primele şapte luni ale anului trecut), Ialomiţa - 337 (plus 16,61%) şi Covasna - 341 (plus 3,61%).



Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 24,75%), Sălaj (plus 23,73%) şi Tulcea (plus 22,85%). În perioada analizată au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate în judeţele Caraş-Severin (minus 16,27%), Brăila (minus 11,76%), Alba (minus 6,67%), Dolj (minus 4,27%) şi Dâmboviţa (minus 2,65%).



Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 11.080 (plus 7,5% raportat la ianuarie-iulie 2021), construcţii - 3.759 (plus 7,68%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 3.421 (plus 8,05%) şi industria prelucrătoare 3.335 (plus 9,81%).



În iulie 2022, au fost consemnate 5.587 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (929) şi în judeţele Cluj (298), Timiş (256) şi Constanţa (241).