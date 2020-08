O absolventă de 10 la Bac a refuzat banii de la Guvern: Orban, ține-ți banii că eu nu am nevoie de ei

sursa: facebook

O absolventă din Timișoara, care a obținut media 10 la Bacalaureat a anunțat, vineri, că nu va primi banii de la Guvern și îi transmite premierului să scoată din sărăcie elevii, să facă centre de excelență, să aducă profesori buni în mediul rural și atunci educația va fi performantă.

„Încă de când am aflat că am luat 10 la Bacalaureat, foarte multă lume îmi adresa următoarele două întrebări: , . Untold nu se mai ține, iar despre bani pot să vă spun următorul lucru: nu îi iau. Orban, tine-ți banii că eu nu am nevoie de ei. Nici dacă m-ar da afară banii din casă nu aș putea accepta de 3.000 de lei de la Guvernul României oferită tuturor elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an școlar”, spune Antonia Pup pe Facebook.

Tânăra acuză faptul că hotărârea de guvern, aprobată joi, a fost „chiar cu câteva ore înainte de începerea campaniei electorale”, ca o „coincidență” și vine după ce, în aceeași săptămână, președintele Klaus Iohannis a spus ca nu e o problemă că elevii nu vor primi măști.

„Vreți performanță? Scoateți elevii acestei Românii din sărăcie și faceți centre de excelență, aduceți profesori buni în mediul rural, creșteți bursele de performanță nu doar atunci când folosiți asta drept un laitmotiv electoral. Bacul este un examen de certificare a competențelor, în niciun caz un concurs cu premii, iar orice acțiune privind promovarea acestuia drept un concurs nu face decât să perpetueze un model toxic în școala românească și să adâncească faliile dintre noi”, a mai scris Antonia Pup.

Tânăra face un apel către toți ceilalți absolvenți cu media 10 să nu accepte banii de la Guvern.