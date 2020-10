O cunoscută vedetă de televiziune s-a infectat cu COVID-19

facebook

Moderatorul emisiunii "Câștigă România" de pe TVR 2, Virgil Ianțu, a fost confirmat cu coronavirus. Acesta are simptome ușoare.

"Desi am fost extrem de atent cu protectia si cu normele de igiena, am contactat Covid.

Din fericire am o forma usoara si voi trece peste asta cu bine. Vreau sa le multumesc celor de la Spitalul Monza si acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila pentru efortul pe care il fac in fiecare zi pentru noi toti. A fost o experienta care m-a facut sa ii apreciez si mai mult pe cei care in fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi va rog doar sa nu lasati garda jos si sa va protejați cat puteti, purtand masca si exagerand cu igiena. Asta pentru voi si pentru cei dragi voua. Va doresc sanatate, iar mie imi doresc negativare rapida !", a scris Ianțu pe Facebook.