O nouă variantă indiană a coronavirusului, Delta Plus, este examinată

Autorităţile sanitare indiene au anunţat marţi descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutaţie a variantei Delta deja răspândite a coronavirusului, denumită ''Delta Plus'', relatează agenţia DPA.



Prezentă la ora actuală în cel puţin 70 de ţări, varianta Delta mai contagioasă a coronavirsului SARS-CoV-2, detectată prima dată în India, este responsabilă pentru valul epidemic devastator din această ţară.



Însă în timp ce acest val epidemic scade în intensitate în India, atenţia a început să se îndrepte către Delta Plus, o variantă apropiată celei răspândite. Delta Plus a fost deja identificată în opt alte ţări în afara Indiei, potrivit secretarului federal indian pentru sănătate, Rajesh Bhushan.



Totuşi, pe baza a ceea ce se ştie până în prezent despre transmisibilitatea şi virulenţa ei, Delta Plus este cel puţin deocamdată considerată în India ''variantă de interes'' (VOI), nu ''variantă care determină îngrijorare'' (VOC), cum este cazul variantei Delta.



''Focarele par deocamdată mici în privinţa numărului (îmbolnăvirilor), dar nu dorim ca ea să devină mai semnificativă'', a spus Bhushan despre noua variantă identificată, adăugând că sunt în desfăşurare studii în privinţa eficacităţii vaccinurilor împotriva acestei variante.



Cele două vaccinuri anti-COVID-19 folosite în prezent în India, AstraZeneca (sub numele de Covishield) şi serul local Covaxin, sunt eficiente împotriva variantelor Delta, ''dar se studiază în ce măsură şi urmează să comunicăm în curând'' rezultatele studiilor, a promis responsabilul indian.



Potrivit acestuia, majoritatea celor 22 de cazuri de infectare cu varianta Delta Plus sunt în statul indian Maharashtra, epicentrul pandemiei în India, alte câteva fiind confirmate în statele Kerala şi Madhya Pradesh. Însă ministrul sănătăţii din Maharashtra, Rajesh Tope, a precizat că numai în capitala acestui stat indian, Mumbai, au fost confirmate 21 de cazuri de Delta Plus în urma secvenţierii genomului.



Variantă indiană a coronavirusului SARS-CoV-2 (denumită de OMS varianta Delta) este cu circa 60% mai transmisibilă decât varianta Alfa (varianta britanică), care la rândul ei este cu circa 50% mai transmisibilă decât tulpina originală.