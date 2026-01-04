Oana Țoiu: Un român a intervenit voluntar în incendiul din Elveția. „L-am sunat să îi mulțumesc”

„În urma tragediei din Crans-Montana, a urmat un proces dificil de identificare a victimelor și, alături de familia și apropiații săi, am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu șanse de supraviețuire. Din păcate, am fost informați de familie și de autoritățile elvețiene că a fost confirmat decesul său”, a spus ministrul de Externe, duminică, pe Facebook.

„Transmit condoleanțe familiei îndoliate; mult prea repede a fost luat de lângă ei. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a spus Țoiu.

Ministrul a făcut și o comparație cu tragedia de la Colectiv.

„Împărtășim durerea lor, care, pentru noi, aduce brutal în amintire și incendiul de la Colectiv. În fața unei tragedii de asemenea amploare, doar solidaritatea umană poate să fie răspunsul”, a afirmat Țoiu.

Șefa diplomației române a precizat că reprezentanții Ambasadei României la Berna și consulul României au fost în contact direct cu familia.

Totodată, România a oferit sprijin internațional pentru victimele incendiului.

„România, prin mecanismul european de urgențe civile, pe care îl folosim și noi când cerem ajutorul internațional, a acordat asistență pentru transportul unor răniți din Elveția spre spitale din Franța, sub coordonarea DSU, cu o aeronavă a MApN”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul a vorbit despre intervenția unui român în noaptea incendiului.

„În momentele critice, alături de intervenția instituțiilor, contează enorm curajul și decizia de a ajuta a celor din jur, așa cum a făcut și George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgență în noaptea incendiului. L-am sunat să îi mulțumesc pentru gestul său, unul profund uman, dar care face și cinste României. Îmi vor rămâne alături cuvintele lui clare: «Dacă pot să ajut, nu stau la discuții»”, a spus ministrul de Externe.

Incendiul izbucnit în Noaptea de Revelion într-un bar din Crans-Montana a ucis 40 de persoane și a rănit alte 119, au declarat oficialii. Alte 16 victime au fost identificate.

(sursa: Mediafax)