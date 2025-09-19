Țoiu: România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian

Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile. Cu atât mai mult motiv pentru a adopta și aplica cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat NATO și ca țară confruntată cu astfel de provocări rusești, România își exprimă deplina solidaritate cu Estonia”, adaugă ministra.

Trei avioane militare ruse au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, membru NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, a declarat guvernul estonian.

Incidentul survine la puțin peste o săptămână după ce peste 20 de drone ruse au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele și oficialii occidentali să declare că Rusia testează pregătirea și hotărârea alianței, anunță Reuters.

Încălcarea spațiului aerian are loc la trei zile după ce forțele militare ruse și belaruse au încheiat exercițiile militare comune, numite Zapad 2025.

Tallinn a declarat vineri că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute.

„Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori deja în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna.

(sursa: Mediafax)