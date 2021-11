Octavian Jurma atrage atenția asupra lipsei oxigenului pentru bolnavii de COVID-19. Cât timp va continua coșmarul din spitale

Sursa: Facebook

Epidemiologul Octavian Jurma face previziuni cu privire la evoluția pandemiei de COVID-19 și atrage atenția asupra lipsei de oxigen. Acesta spune că sistemul sanitar va mai fi copleșit de bolnavi timp de două săptămâni, chiar dacă numărul infecțiilor scade.

"Ramanem si fara oxigen, cel mai important medicament care face zilnic diferenta dintre viata si moarte pentru mii de bolnavi de COVID-19 in toata tara.



Inca o "surpriza" evidenta inca din septembrie cand autoritatile au decis sa lase epidemia de COVID-19 sa evolueze liber pana la potentialul sau maxim posibil si ne-am angajat in scenariul indian.



Cosmarul din spitale va mai continua inca 2 saptamani in ciuda faptul ca numarul de cazuri noi a inceput deja sa scada accelerat. Iluzia sigurantei este acum mai periculoasa decat oricand, mai ales ca avem semne clare si de musmalizare (scaderea dramatica a numarului de teste).



Situatia este consecinta directa a refuzul patologic al autoritatilor de a limita cresterea numarului de cazuri prin masuri de restrictie nepopulare dar salvatoare de vieti.



Situatia este complicata si de incompetenta maligna din sistemul de administratie publica. Daca ar fi dupa capul prefectului de Iasi, bun ii si oxigenul tehnic (cel folosit la taiere si sudura in industrie), important e sa putem spune ca "avem tot ce ne trebuie". Normal ca daca nu ai apa curata e buna si aia de balta daca alternativa e moartea, dar riscurile sunt majore.



Asadar vaccinati-va oameni buni ca sa nu va trebuiasca ingrijire medicala de nici un fel in saptamanile care urmeaza. E sigurul tratament care va tine departe de formele grave de boala si de ATI.



Da, bla, bla, bla negationist, sunt cazuri pe care vaccinul nu ii ajuta la fel cum sunt cazuri in care parasuta nu se deschide cand sari din avion.



Dar asta nu inseamna ca e totuna daca sari cu sau fara fara parasuta dintr-un avion care se prabuseste in flacari.



PS. Daca ati stii cum interfereaza cu ARN-ul vostru faimoasele antivirale miraculoase, v-ati vaccina saptamanal numai sa nu aveti nevoie de ele", scrie medicul pe Facebook.