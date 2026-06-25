OMS declară canicula din UE drept urgență de sănătate publică

Valul de căldură care a lovit mai multe țări europene timp de o săptămână nu mai este doar un fenomen meteorologic, ci „o urgență sanitară”, a avertizat agenția globală pentru sănătate a Națiunilor Unite (OMS), anunță ANSA.

„Regiunea noastră se confruntă cu cea mai rapidă încălzire din lume”, a comentat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, menționând că această creștere a temperaturilor în Europa de Vest „pune deja vieți în pericol” și „pune presiune asupra sistemelor de sănătate din întreaga regiune”. Deși temperaturile ar putea ajunge la aproape 40°C în mai multe orașe europene, OMS avertizează că stresul termic poate agrava afecțiuni preexistente, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și tulburările mintale, și poate crește riscul de accidente și de transmitere a unor boli infecțioase.

Insolația este o urgență medicală cu o rată ridicată a mortalității”, subliniază OMS, avertizând că mortalitatea legată de căldură în rândul persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 85% între 2000-2004 și 2017-2021. „Numai în ultimii patru ani, căldura a cauzat peste 200.000 de decese în Regiunea Europeană a OMS, în timp ce mortalitatea legată de căldură a crescut cu 30% în ultimii douăzeci de ani”, a spus Kluge. Pentru a alerta comunitățile la timp și a pregăti sistemele de sănătate înainte ca temperaturile să atingă vârful, OMS Europa a elaborat noi recomandări pentru planuri de acțiune în domeniul sănătății, oferind autorităților publice sfaturi pentru a asigura o protecție eficientă împotriva efectelor căldurii asupra sănătății.

În Regatul Unit, perturbările și măsurile de precauție se intensifică din cauza valului de căldură excepțional care afectează insula, precum și mai multe țări din Europa continentală. Podul Old Wye din Chepstow, un vechi pod rutier și pietonal care leagă Anglia de Țara Galilor, a fost închis ca măsură de precauție, în timp ce temperaturile din zonă au crescut la 32°C, mult peste mediile sezoniere. Podul, care fusese închis timp de câteva luni din octombrie 2025 din cauza îngrijorărilor legate de integritatea sa și redeschis abia săptămâna trecută, a fost din nou închis vehiculelor. Experții au identificat noi fisuri în unele grinzi portante, pe care căldura și umiditatea le-ar putea exacerba, reprezentând un risc real pentru siguranță, relatează BBC.Cu toate acestea, decizia guvernului de a închide școlile mâine și poimâine rămâne de confirmat în unele zone din Anglia și Țara Galilor, unde se așteaptă ca avertizarea meteo britanică să fie ridicată la o alertă roșie locală foarte rară, din cauza temperaturilor record care se așteaptă să ajungă la aproape 40 de grade.

Patruzeci de persoane s-au înecat în Franța din 18 iunie, potrivit premierului francez Sébastien Lecornu, într-o țară care tocmai a trecut prin cea mai fierbinte noapte din 1947, unde mulți au căutat refugiu în ape interzise pentru înot, cum ar fi lacuri, râuri și canale nesupravegheate.

În această dimineață, ministrul sportului, Marina Ferrari, într-un interviu acordat France Inter, a îndemnat pe toată lumea să „respecte regulile de siguranță”. Ieri, un purtător de cuvânt al Protecției Civile a raportat 13 decese prin înec: „Noi”, a spus ministrul, „avem un observator care monitorizează aceste incidente de înec și ne-a notificat despre aproximativ douăzeci de decese de la începutul weekendului. Le-am reamintit instrucțiunile de siguranță pe care trebuie să le respecte. Nu este o coincidență, în timpul unor valuri de căldură ca acestea, să înotăm în zone nesupravegheate. Este de înțeles; toată lumea trebuie să se răcorească, iar oamenii vor să meargă la apă, dar trebuie să fim foarte atenți unde ne scufundăm”.

Cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius (104 grade Fahrenheit), Germania ar putea doborî vineri recordul său de căldură din iunie. Acest prag ar putea fi depășit, în special în vest și sud-vest, a declarat o purtătoare de cuvânt a Serviciului Meteorologic German (DWD) pentru Deutsche Presse-Agentur. Recordul precedent de căldură din iunie a fost înregistrat pe 30 iunie 2019, în Bernburg, Saxonia-Anhalt, când termometrul a indicat 39,6 grade Celsius (103,6 grade Fahrenheit). Căldura va continua să persiste, în special în partea de sud a țării. În același timp, riscul de incendii forestiere crește în continuare. Pentru joi, se așteaptă nivelul patru din cinci, care corespunde cu „risc ridicat”, în mari părți ale sudului.

(sursa: Mediafax)