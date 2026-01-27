Opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii

Contractul include și realizarea unui segment de cinci kilometri de autostradă în Republica Moldova.Tronsonul 4, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova are lungimea de 15,5 kilometri. Valoarea estimată a contractului este de 4,7 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Security Action for Europe- SAFE.

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Oferte au fost depuse de:

– asocierea Construcții Erbașu SA (lider) – Frasinul SRL – Consent SA-EKY – SAM SRL – Dimex 2000 Company

– asocierea Danlin XXL (lider) – Intertranscom Impex SRL – Evropeiski-Patishta AD – Groma Hold

– asocierea Far Foundation (lider) – Automagistral Pivden – Lincor Trans SRL

– asocierea Itinera SPA (lider) – Sapiem SPA-ICM SPA

– ofertant unic Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS

– ofertant unic Concelex

– ofertant unic FCC Construcction

– ofertant unic Aktor.

,,Este un contract cu finanțare europeană prin Programul SAFE, iar elementul de noutate îl reprezintă segmentul de autostradă de 5 kilometri din Republica Moldova pe care îl va construi România. Practic, ducem Autostrada Unirii dincolo de Prut. Tot în cadrul acestui contract, CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni”, Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere

Ce prevede proiectul

Pe traseu vor fi construite:

– 14 poduri și pasaje;

– două tunele (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1.760 metri);

– două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).