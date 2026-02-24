Guvernul adoptă pachetul administrativ: Descentralizare accelerată și reducerea a mii de posturi

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că măsurile „asigură mai multă descentralizare și dezvoltare mai rapidă pentru comunitățile locale” și conduc la „un stat mai suplu și la servicii publice mai bune oferite cetățenilor”.

„Prin acest pachet de măsuri, am creat condițiile necesare pentru descentralizare și am eliminat obstacolele birocratice din calea acestui proces. Astfel, descentralizarea poate fi realizată mai rapid – până acum, un astfel de proces dura cel puțin patru ani”, a subliniat Cseke Attila.

Autoritățile locale vor putea decide, de exemplu, relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul localității, se arată în comunicatul ministerului.

Acces mai ușor la fonduri și folosirea clădirilor abandonate

Potrivit pachetului, primăriile nu vor mai avea nevoie de aprobarea autorităților centrale pentru anumite proceduri, urmând să se adreseze prefecturii pentru atestarea domeniului public.

De asemenea, va fi simplificat transferul unor imobile din proprietatea statului către unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv pentru cele neînscrise în cartea funciară, cu condiția înscrierii în maximum trei ani.

„Noile prevederi servesc interesul public: în clădirile renovate, care erau, până acum, neutilizate, pot fi înființate creșe, cabinete medicale, grădinițe”, a afirmat Cseke Attila.

Autoritățile locale vor putea solicita preluarea imobilelor abandonate și vor putea da sau primi în folosință gratuit imobile între instituții publice.

Administrații locale mai eficiente

Procedurile pentru organizarea de evenimente și închirierea de spații către producători locali vor fi simplificate, pentru a elimina situațiile în care „costurile depășeau veniturile obținute de primării”.

În localitățile cu deficit de personal, un specialist în proiecte va putea lucra cu jumătate de normă în două primării.

Reduceri de personal în administrație

Ministrul a anunțat reducerea aparatului administrativ central.

„Reducem aparatul administrativ central: numărul posturilor din cabinetele miniștrilor și din cabinetele demnitarilor aleși din administrația centrală și locală va scădea semnificativ. În total, vor fi desființate 6.409 posturi, ocupate și vacante. Numărul angajaților din administrația publică centrală va scădea cu 10%, cu excepția personalului din educație, cultură, apărare, ordine publică, respectiv spitale și serviciile publice de ambulanță”, a precizat ministrul.

În anul 2026, autoritățile locale vor putea decide temporar dacă reduc numărul de posturi sau doar cheltuielile salariale. Începând cu anul 2027, însă, 30% din totalul posturilor (ocupate și vacante) va trebui desființat.

Reguli mai stricte pentru datornici

Noua legislație introduce obligația ca atât vânzătorul, cât și cumpărătorul unui imobil sau autovehicul să facă dovada achitării datoriilor către autoritatea locală.

Amenzile de circulație neplătite pot duce, după o perioadă de grație de 90 de zile, la suspendarea temporară a permisului de conducere, proporțional cu suma datorată: de exemplu, pentru o datorie de 50 de lei – o zi, pentru 500 de lei – 10 zile etc. Permisul nu va fi reținut fizic, însă valabilitatea sa va fi suspendată temporar.

