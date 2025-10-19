x close
Cât costă chiria pentru „Palatul Împăratului", vila pregătită inițial pentru Iohannis de RA-APPS

Cât costă chiria pentru „Palatul Împăratului”, vila pregătită inițial pentru Iohannis de RA-APPS

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   00:20
Cât costă chiria pentru „Palatul Împăratului”, vila pregătită inițial pentru Iohannis de RA-APPS

„Palatul Împăratului”, vila renovată recent de RA-APPS, a fost scos oficial la închiriere, cu un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună, potrivit informațiilor furnizate de Profit.ro.

Imobilul situat pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1, București, este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2+C3) și dispune de o suprafață totală de 915,54 mp, plus o curte de 1.110 mp.

Vila a fost renovată cu aproximativ trei milioane de euro, lucrările vizând consolidarea structurii și modernizarea spațiilor interioare, întrucât construcția datează din perioada 1960-1965 și nu respecta normele antiseismice actuale. Potrivit RA-APPS, reparațiile au presupus introducerea de elemente structurale suplimentare pentru dublarea rezistenței clădirii.

Inițial, imobilul era destinat fostului președinte Klaus Iohannis, dar Guvernul a decis ca vila să aibă destinație comercială și să fie scoasă la închiriere.

Licitația pentru închirierea Palatului Împăratului prevede o garanție de participare de 70.000 de euro, dublul prețului de pornire. Conform declarațiilor Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, imobilul a fost trecut din domeniul public în domeniul privat al statului pentru a putea fi utilizat în scop comercial. Vila este recomandată pentru activități comerciale, iar spațiile generoase și curtea impresionantă fac din aceasta o proprietate atractivă pentru companii sau instituții care caută un sediu reprezentativ în centrul Capitalei.

Această inițiativă vine după finalizarea lucrărilor ample de modernizare, care au transformat vila într-un imobil sigur și funcțional. Prin punerea sa la închiriere, Guvernul urmărește valorificarea eficientă a patrimoniului statului, oferind în același timp o opțiune de închiriere premium pentru sectorul privat.

(sursa: Mediafax)

imobile raapps
