Cât costă chiria pentru „Palatul Împăratului”, vila pregătită inițial pentru Iohannis de RA-APPS

Imobilul situat pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1, București, este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2+C3) și dispune de o suprafață totală de 915,54 mp, plus o curte de 1.110 mp.

Vila a fost renovată cu aproximativ trei milioane de euro, lucrările vizând consolidarea structurii și modernizarea spațiilor interioare, întrucât construcția datează din perioada 1960-1965 și nu respecta normele antiseismice actuale. Potrivit RA-APPS, reparațiile au presupus introducerea de elemente structurale suplimentare pentru dublarea rezistenței clădirii.

Inițial, imobilul era destinat fostului președinte Klaus Iohannis, dar Guvernul a decis ca vila să aibă destinație comercială și să fie scoasă la închiriere.

Licitația pentru închirierea Palatului Împăratului prevede o garanție de participare de 70.000 de euro, dublul prețului de pornire. Conform declarațiilor Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, imobilul a fost trecut din domeniul public în domeniul privat al statului pentru a putea fi utilizat în scop comercial. Vila este recomandată pentru activități comerciale, iar spațiile generoase și curtea impresionantă fac din aceasta o proprietate atractivă pentru companii sau instituții care caută un sediu reprezentativ în centrul Capitalei.

Această inițiativă vine după finalizarea lucrărilor ample de modernizare, care au transformat vila într-un imobil sigur și funcțional. Prin punerea sa la închiriere, Guvernul urmărește valorificarea eficientă a patrimoniului statului, oferind în același timp o opțiune de închiriere premium pentru sectorul privat.

(sursa: Mediafax)