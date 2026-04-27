Dragoș Pîslaru explică cum va elimina noua lege haosul sporurilor și al salariilor disproporționate

Ministerul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că Legea Salarizării a fost pusă din nou în discuție în Guvernul Bolojan. Acesta a precizat că legea își propune să reducă inechitățile salariale generate de vechea lege, însă a precizat că spațiul fiscal este unul limitat, pe fondul actualului deficit bugetar.

„Orice proiect de salarizare trebuie să se încadreze în ceea ce România își permite să facă, din această perspectivă. În mod evident, ne concentrăm pe inechitățile salariale ca să înțelegem foarte clar despre ce este vorba, acordul nostru al Guvernului Bolojan este că după ce anul trecut a fost un efort, într-adevăr, foarte mare de ajustare, salariile în sectorul public, evident, ar trebui să crească în conformitate cu dezvoltarea economiei”, a declarat Pîslaru.

Acesta a explicat că salariile în domeniul bugetar nu pot să fie indexate așa cum sunt ele astăzi, pentru că „inechitățile nu ar face decât să se adâncească”.

Acesta a explicat că noua lege va crea corelații pe bază de coeficienți, astfel încât să fie creată o ierarhie în salarizarea publică, plecând de la președinte, până la salariile debutanților.

„Ambiția în acest moment este să putem avea acești coeficienți, aceste grile, aceste discrepanțe corectate, iar inechitățile acestea rezolvate într-o anvelopă bugetară care urmează să fie definitivată”, potrivit lui Pîslaru.

Despre noul proiect al Legii Salarizării acesta a precizat că „niciun venit salarial nu va scădea”, precizând că „practic că toată lumea va fi protejată, veniturile tuturor celor din administrația publică vor fi protejate”.

Cu toate acestea, Pîslaru a precizat că legea nu va fi scoasă în transparență decizională până când nu vor exista „două elemente fundamentale”. Acesta s-a referit la „analiza de impact și calculul anvelopei din partea Ministerului Finanțelor Publice, dar și consultările pentru ajungerea la un acord politic, consultări care sunt mediate de președintele Nicușor Dan.

„Este esențial, să continuăm de mersul care a avut loc în această dimineață la aparatul Cotroceni, cu medierea președintelui, în care există această șansă ca să putem avea un acord politic pe proiect înainte să îl lăsăm în transparență”, a declarat Pîslaru.

Acesta a precizat că tremele sunt strânse, fiind necesar ca noua lege să fie promulgată până la 31 august.

„Intenția mea este ca de pe 4 mai să începem aceste consultări, dar lucrurile depind de cele două elemente pe care vi le-am menționat mai devreme. Există și vom avea întâlniri în această săptămână pentru a vedea modul în care putem trece de aceste două elemente importante, anvelopă și acord politic în spate”, a declarat Pîslaru.

(sursa: Mediafax)