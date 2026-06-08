Cum arată Guvernul de specialiști cu care Eugen Tomac vrea să treacă de votul Parlamentului

Eugen Tomac a anunțat că lista componenței viitorului executiv nu a fost terminată, motivând;, „pentru fiecare minister să am cel puțin două trei propuneri”.

Cu toate acestea, premierul desemnat a anunțat mai multe nume cu care va veni în Parlament pentru confirmare.

Pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe, Tomac a anunțat: „Mă bucur că vom avea la Ministerul de Externe un profesionist care a reușit să convingă partenerii noștri ca România să-și atingă toate obiectivele pe care le are de parcurs și sperăm că în acest an să fim acceptați în OCDE, domnul ambasador Luca Niculescu, secretar de stat în momentul de față în Ministerul Afacerilor Externe. Mă bucur foarte mult că ambasadorul nostru la NATO, Dănuț Neculăescu, a acceptat să vină pentru portofoliul de Ministru de Externe”.

Premierul desemnat a mai anunțat propunerile de la Cultură și Ministerul Dezvoltării: „Domnul profesor Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării”.

„Încerc să aduc o echipă de profesioniști pentru că țara are nevoie în momentul de față de oameni foarte bine pregătiți care știu ce au de făcut din a doua zi”, a mai spus Tomac.

„De aceea doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet”, puncta premierul, după discuții cu Partidul Național Liberal.

Acesta a început luni discuțiile cu formațiunile parlamentare pentru coagularea unei majorități care să învestească Guvernul în Parlament.

Conform surselor MEDIAFAX, structura viitorului Executiv ar putea include următoarele nume:

Vicepremier – Radu Burnete;

Vicepremier și ministrul Educației – Sorin Costreie;

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu;

Ministerul Apărării Naționale – Mihnea Motoc;

Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș;

Ministerul Finanțelor – o propunere din zona Băncii Naționale a României sau economistul Bogdan Glăvan;

Ministerul Transporturilor – Ionuț Laurențiu Mașala;

Ministerul Energiei – Sorin Elisei;

Ministerul Muncii – Diana Morar;

Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor;

Ministerul Mediului – Teodor Dulceață;

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi;

Ministerul Justiției – Cosmin Alexandru Soare-Filatov.

(sursa: Mediafax)