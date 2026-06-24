Bucureștiul se extinde: Cum vor arăta cele două șosele mari care vor schimba complet traficul din sud

„Contractele pentru elaborarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 și 10, semnate astăzi de primarul general Ciprian Ciucu! Odată construite, acestea vor scoate traficul din oraș și vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0. Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente”, transmite pe Facebook Primăria Municipiului București.

Drumul Radial 9 va traversa Vidra - Autostrada A0 - DNCB - Bulevardul Metalurgiei - Gara Progresul. Prin intermediul PUZ-ului vor fi stabilite conexiunile cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și cu drumurile de legătură din zonă.

Drumul Radial 10 va lega Autostrada A0 de orașul Măgurele, Parcul Industrial Măgurele, DNCB și Prelungirea Ferentari. Documentația va include racordarea la Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București-Măgurele.

„Cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar șantierul este programat să fie deschis în 2028”, notează PMB.

Cele două proiecte vor fi implementate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București și Ministerul Transporturilor. Studiile de fezabilitate sunt deja realizate și așteaptă avizul de la CNAIR. De asemenea, acestea vor fi finanțate din Programul Transport 2021-2027.

(sursa: Mediafax)