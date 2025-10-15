Poliția atenționează! Au apărut mesaje false în numele instituției

În ultima perioadă, au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că „dispozitivul a fost blocat” pentru a impune plata unei „amenzi”. Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să-i sperie pe destinatarii și să-i determine să introducă datele personale sau bancare.

„Poliția Română nu blochează dispozitive și nu solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card”, transmit polițiștii.

Ei îi sfătuiesc pe cei care primesc astfel de mesaje să nu introducă datele de card, să nu plătească nicio sumă indicată pe astfel de site-uri și să închidă imediat pagina respectivă.



„Dacă, totuși, ați introdus date bancare, contactați imediat banca și sesizați-ne cazul.

Fiți vigilenți! Poliția Română nu vă va cere niciodată să achitați amenzi prin linkuri primite online sau prin ferestre de tip „blocare dispozitiv”, transmite Poliția Română.