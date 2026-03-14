Jurnalul.ro Ştiri Locale Consiliul General face dreptate pentru bucureșteni: facturi reduse când apa caldă nu ajunge la parametri

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   10:37
Sursa foto: locuitorii Capitalei care nu beneficiază de apă caldă sau căldură la parametrii agreați vor plăti facturi mai mici

Bucureștenii nu vor mai plăti apă rece la preț de apă caldă. Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul de hotărâre prin care facturile la energie termică vor fi diminuate atunci când serviciul furnizat nu respectă parametrii contractuali.

Conform deciziei adoptate, locuitorii Capitalei care nu beneficiază de apă caldă sau căldură la parametrii agreați vor plăti facturi mai mici și vor avea dreptul să primească, retroactiv, sumele datorate de sistemul de termoficare începând cu 1 ianuarie 2026.

Proiectul, inițiat de consilierii generali ai PSD și PUSL, a fost votat cu 40 de voturi „pentru” și 12 abțineri.

„Aprobarea proiectului înseamnă aplicarea unui principiu simplu și corect: cât primești, atât plătești. Am încercat să impunem acest principiu alături de colegii de la PSD, însă a existat un blocaj de aproximativ o lună, cauzat de primarul general, care s-a opus proiectului fără a avea obiecții de fond. Rezultatul de astăzi este unul foarte bun pentru bucureșteni”, a declarat Bogdan Ion Jelea, liderul consilierilor PUSL din Consiliul General al Capitalei.

Subiecte în articol: apa calda facturi Bucureşti
