Val de ironii la adresa Poliției Române: „Captura record” din Portul Constanța ar fi fost recuzită de film

Ironii în lanț după „captura record” din Constanța

Anunțul Poliției Române privind o presupusă captură uriașă de bani falși în Portul Constanța Sud a stârnit un val de ironii în mediul online. Potrivit comunicatului inițial, polițiștii și vameșii ar fi descoperit aproape un miliard de euro în bancnote contrafăcute, distribuite în 160 de colete.

La scurt timp însă, în spațiul public a apărut informația că bancnotele respective ar fi, de fapt, recuzită de film, inscripționată clar cu termenul „PROP COPY”.

Reacția Poliției: „Am acționat preventiv, nu spectaculos”

În fața valului de glume, Poliția Română a transmis un mesaj pe Facebook, susținând că operațiunea a fost una preventivă, menită să oprească posibile tentative de fraudă:

„E drept, pe bancnote scria „prop copy”, dar cei care le-au comandat nu intenționau să joace într-un film, ci să le introducă în circuitul real. Intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”.”

Instituția a adăugat că multe cazuri de înșelăciune încep cu astfel de materiale „inofensive”, subliniind că reacțiile ironice nu diminuează gravitatea potențială a situației.

Internauții, necruțători: „Felicitări, ați destructurat mafia din Monopoly”

Comentariile la postarea Poliției au devenit rapid virale. Internauții au ironizat intervenția autorităților cu replici precum:

„Poate în circuitul real cu dedicații la maneliști... în rest explicațiile sunt puerile.” Citește pe Antena3.ro O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

„Așteptăm descinderi în librării, avem Monopoly la raft.”

„Ați destructurat cea mai mare rețea de trafic de bani din Monopoly. Ați dat 6-6.”

Poliția dă exemplu de cazuri reale cu „PROP COPY”

Pentru a-și susține acțiunea, Poliția Română a oferit un exemplu concret din județul Olt, unde un minor de 16 ani a folosit bancnote de recuzită pentru a obține aproape 5.000 de lei reali.

În urma investigațiilor, s-au descoperit peste 3.600 de bancnote false, cumpărate de la un magazin din Slatina.

Ofiţerii avertizează - trebuie să fim atenţi la fiecare bancnotă. „Ar trebui să avem holograma, ar trebui să avem cerneala care schimbă culoarea, ar trebui să avem elementele de suprapunere", a declarat un ofiţer în combaterea falsului de monedă. Printre păcăliţi sunt mulţi cântăreţi de muzică de petrecere. Tzancă Uraganul a primit la o petrecere, pentru dedicaţii, euro de recuzită. Adrian Copilul Minune a fost plătit cu 50.000 de euro falşi de fostul candidatul la preşedinţie Nati Meir, pentru un cântec de campanie.

„Mai bine ironizați decât să regretăm”

În ciuda ironiilor, Poliția Română își menține poziția:

„Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o. Vigilența publică face diferența.”

Deși „captura record” s-a dovedit a fi, cel mai probabil, o simplă recuzită cinematografică, cazul ridică o întrebare serioasă: cât de ușor pot ajunge banii de film dintr-un container – în buzunarul unui comerciant real?

››› Vezi galeria foto ‹‹‹