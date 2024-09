Predoiu: Au fost evacuate peste 160 de persoane, au fost salvate 95 de vieți din situații critice

Cătălin Predoiu a transmis condoleanțe celor patru familii îndoliate, după ce patru persoane au murit în inundațiile din Galați.

În ceea ce privește intervenția de căutare-salvare, Predoiu a spus că s-a intervenit cu toate trupele aflate la dispoziție în județul Galați și au fost aduse forțe din județele limitrofe.

„Peste 160 de cadre ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit. Au fost puse, de asemenea, în stare de pregătire, la nevoie, trupe de Jandarmerie și Poliție. În urma intervenției, au fost evacuate peste 160 de persoane, au fost salvate 95 de vieți din situații critice. Din păcate, după cum știți, au fost înregistrate și patru decese. S-a intervenit cu toată tehnica din dotare, inclusiv cu elicoptere”, a spus ministrul de Interne.

Predoiu: MAI este în continuare în stare de alertă, cu toate trupele din zonă

„Avem pregătite rezerve și în alte județe, dacă este necesar. Avem, atenție, și pe alte zone din alte județe, unde sunt coduri meteo severe și, de asemenea, este pregătită pentru intervenție toată tehnica din dotare, inclusiv elicoptere. În același timp, aș dori să menționez că am fost în permanentă legătură cu domnul ministru al Apărării. Între cele două ministere există o bună conlucrare. Am fost în legătură cu domnul ministru Fechet, tot așa, pentru a vedea ce se întâmplă sub aspect meteo și pot să mai adaug că, în termeni de strategie, pregătim o serie de tabere pentru refugiați, în caz de nevoie”, a mai spus Predoiu.

Ministrul de Interne a solicitat populației să urmărească cu atenție mesajele RO-Alert, la fel să facă și comunitățile locale, autoritățile locale. Acestea trebuie să urmeze aceste mesaje și să țină legătura cu autoritățile centrale, pentru a-și exercita atribuțiile pe zona lor de competență.

