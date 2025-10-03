Capitala are un nou prefect

Instituția Prefectului Municipiului București a anunțat printr-un comunicat de presă, numirea lui Andrei Nistor în fruntea instituției. Noul prefect al Capitalei a depus, vineri, jurământul.

„Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de prefect al municipiului București de către domnul ANDREI NISTOR.

Domnul ANDREI NISTOR exercită, în condițiile legii, funcția de prefect, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 814 din 02.10.2025”, a transmis Instituția Prefectului Municipiului București.

Proaspătul prefect al Capitalei a fost felicitat de colegii din USR, partid care l-a propus pentru ocuparea funcției.

„De astăzi, Bucureștiul are un nou prefect: Andrei Nistor. Un profesionist cu experiență și antreprenor de mulți ani, care astăzi a depus jurământul și și-a asumat responsabilitatea de a lucra în interesul locuitorilor Capitalei.

USR demonstrează încă o dată că știe să facă ce trebuie pentru București – un oraș care trebuie să redevină al oamenilor, un oraș unde transparența, responsabilitatea și respectul pentru cetățeni să fie la baza fiecărei decizii”, a transmis pe Facebook, USR sector6.

„Succes, Andrei! Suntem convinși că vei reprezenta cu onoare și determinare interesele bucureștenilor” a scris pe aceeași rețea, senatorul USR Ștefan Pălărie.

Funcția de prefect al municipiului București a revenit USR, conform algoritmului coaliției de guvernare.

(sursa: Mediafax)