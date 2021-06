Premierul Cîţu spune ce se va întâmpla cu vaccinurile NEFOLOSITE, achiziționate de România prin intermediul UE

Lucian Alecu

România ar putea vinde o parte din vaccinurile achiziţionate până în prezent prin intermediul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut, luni seara de premierul Florin Cîțu.

"Până acum nu am avut probleme cu vaccinul, cu data de expirare. Vom vedea dacă va fi. Putem să vindem, bineînţeles, şi aici sunt foarte mulţi doritori, sunt foarte multe ţări care vor să cumpere acest vaccin. Asta a fost de la început ideea, să comandăm mai mult ca să putem după aceea să vindem. Noi am donat şi către Republica Moldova. O să donăm şi către Ucraina", a afirmat Cîţu, luni seara, la Digi 24.

În plus, premierul a vorbit și despre existenţa unui contract cu autorităţile din Republica Moldova pentru vânzarea de vaccinuri AstraZeneca.

"Avem din Republica Moldova deja un contract să le punem la dispoziţie pentru vânzare două serii de doze lunar, până când termină campania de vaccinare", a spus șeful Guvernului.