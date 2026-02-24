x close
Președinția explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu: după comunicarea CCR

de Redacția Jurnalul    |    24 Feb 2026   •   19:03
Sursa foto: Hepta/Administrația Prezidențială explică de ce Nicușor Dan nu a promulgat încă legea care modifică pensiile magistraților

Administrația Prezidențială a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va fi promulgată după primirea comunicării din partea Curții Constituționale a României (CCR), nefiind vorba de o întârziere.

După discuțiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială a transmis explicații.

Astfel, potrivit Președinției, conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

„După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, potrivit Administrației Prezidențiale.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: presedintie pensie serviciu comunicare CCR
