Președinția explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu: după comunicarea CCR

După discuțiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială a transmis explicații.

Astfel, potrivit Președinției, conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

„După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, potrivit Administrației Prezidențiale.

(sursa: Mediafax)