Prețul apartamentelor vechi cu trei camere continuă să urce în București

În ianuarie 2026, prețul mediu cerut pentru un apartament cu trei camere a ajuns la 136.538 de euro, cu 769 de euro mai mult față de decembrie 2025, ceea ce înseamnă o majorare de 0,5%.

Creșterea este semnificativă comparativ cu aceeași perioadă din 2025: locuințele sunt mai scumpe cu aproximativ 20.000 de euro, echivalentul unei majorări anuale de 16,6%, potrivit datelor analiștilor Ziarului Financiar.

Reprezentanții pieței imobiliare spun că anul 2026 a început cu un număr mai mare de tranzacții pe segmentul revânzărilor. „2026 a debutat în forţă pe piaţa revânzărilor de locuinţe, în toate cele trei birouri SVN din Bucureşti înregistrându-se o creştere anuală atât a numărului de tranzacţii cât şi a cererilor şi vizionărilor”, a declarat Andrei Sârbu, directorul general al companiei de consultanţă imobiliară SVN România.

Potrivit acestuia, interesul mai mare pentru locuințele deja construite este explicat de oferta redusă de proiecte noi și de schimbările fiscale din ultimul an. „Această creştere este determinată în principal de redirecţionarea cererii către locuinţe deja finalizate, într-un context în care livrările de locuinţe noi sunt în continuare la un nivel foarte redus, iar accesibilitatea pe segmentul nou mass-market a fost afectată de creşterea cotei TVA”, a precizat Sârbu.

Scăderea dobânzilor la creditele ipotecare a contribuit, de asemenea, la creșterea interesului pentru cumpărarea de locuințe: „2026 a debutat cu dobânzi în scădere pe segmentul ipotecar, inclusiv cu oferte fixe de sub 5%”.

Deși ritmul anual de creștere s-a mai temperat ușor față de luna decembrie, când era de 18%, nivelul rămâne ridicat. Cele mai mari scumpiri lunare au fost înregistrate în zonele Unirii-Victoriei - cu un plus 6.000 de euro, Olteniței-Brâncoveanu și Iancului-Mihai Bravu, cu câte 5.000 de euro, urmate de Drumul Taberei, unde prețurile au crescut cu aproximativ 3.000 de euro.

În schimb, în unele cartiere au apărut și corecții. În Moșilor-Ștefan cel Mare prețurile au scăzut cu circa 5.000 de euro, iar în Dristor cu aproximativ 4.000 de euro.

