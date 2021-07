Prima sancțiune dispusă de Ministerul de Interne în scandalul Ciocan

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a dispus joi încetarea împuternicirii comisarului-şef Christian Ciocan în funcţia de director al Unităţii de Politici Publice a MAI, după scandalul provocat în secţia de poliţie, însă acesta îşi va desfăşura în continuare activitatea în funcţia de execuţie ocupată anterior în cadrul Poliţiei Române.

„Ca urmare a raportului scris prezentat de către directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în legătură cu situația expusă în spațiul public, ministrul Afacerilor Interne a dispus încetarea împuternicirii ofițerului de poliție din funcția de director al Unității de Politici Publice a MAI.

În continuare, comisarul-șef de poliție Ciocan Christian își va desfășura activitatea în funcția de execuție ocupată anterior în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne, joi după-amiază.

Decizia vine după scandalul în care a fost implicat Christian Ciocan. Potrivit Sindicatului Europol, comisarul Christian Ciocan a condus un autoturism fără ITP și asigurare pe o stradă cu acces interzis, a refuzat să se legitimeze și nu a respectat apoi indicațiile polițiștilor. El a fost sancționat cu o amendă de 6.000 lei.

Lucian Bode a declarat joi că aşteaptă un raport de la Poliţia Capitalei în legătură cu imaginile apărute în spaţiul public în care comisarul-şef Christian Ciocan, director în MAI, ar fi făcut scandal într-o secţie de poliţie, însă s-a arătat deranjat că imaginile respective au fost filmate de către agenţii de la secţie şi difuzate prin intermediul unui sindicat.



"Am văzut şi eu acele imagini. Sunt câteva chestiuni care îmi sunt neclare, motiv pentru care am solicitat Poliţiei Capitalei un raport de urgenţă. Astăzi o să am acel raport şi pe baza a ceea ce mi se va raporta voi lua măsuri (...) Am văzut acele imagini din interiorul unei secţii de poliţie, ceea ce nu este un lucru uzual. Era un spaţiu administrativ, puteau să înregistreze, dar trebuie văzut de când colegi poliţişti se ocupă cu înregistrări în secţia de poliţie şi se transmit prin intermediul sindicatului, evident public. În al doilea rând trebuie lămurit ce s-a întâmplat în ziua respectivă, pentru că, pe de o parte, înţeleg, aşa cum spuneţi voi, că a încălcat (Christian Ciocan - n.r.) şapte reguli de circulaţie, pe de altă parte permisul nu i-a fost reţinut, amenda nu a fost plătită şi vreau să văd procesul verbal, a fost întocmit cu obligaţia de a preda permisul de conducere în termenul legal sau se suspendă de drept", a spus Lucian Bode, la intrarea în sediul MAI.



Pe de altă parte, Bode a spus că nu exclude nicio măsură în cazul comisarului Ciocan.



"În funcţie de ceea ce va prezenta Poliţia Capitalei, vă asigur că voi lua măsuri, pentru că indiferent că eşti director în MAI sau agent de poliţie, acest gen de atitudini nu sunt normale. Nu eşti poliţist doar în cele opt ore sau 10 cât de afli la muncă, eşti poliţist 24 de ore din 24. Atitudinea ta trebuie să fie una care să impună respect (...) Sunt câteva lucruri care nu îmi sunt clare, cum se înregistrează acele imagini într-o secţie de poliţie, cum un angajat al MAI cu funcţie de director - dacă s-a pretat la asemenea comportament, voi lua măsuri (...) Înţeleg că a fost sancţionat pentru că avea ITP-ul expirat. Nu contează cine este proprietarul maşinii. Contează să respecţi legea. Să ai o atitudine corectă, să nu dai subiecte şi să generezi astfel de subiecte (...) Din raport va rezulta tot filmul evenimentului. Nu exclud nici o măsură. El este împuternicit pe funcţia respectivă", a precizat Lucian Bode.