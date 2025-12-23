x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Incendiu la Primăria Oravița. Zece muncitori au fost scoși din clădire

Incendiu la Primăria Oravița. Zece muncitori au fost scoși din clădire

de Redacția Jurnalul    |    23 Dec 2025   •   21:05
Incendiu la Primăria Oravița. Zece muncitori au fost scoși din clădire
Sursa foto: Hepta / Incendiu devastator la Primăria Oravița

Un incendiu a izbucnit, marți seara, la Primăria Oravița. Zece muncitori cazați temporar acolo au fost scoși din clădire.

Pompierii militari cărășeni au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Primăriei orașului Oravița.

Flăcările s-au extins ulterior și la etajul 2.

Intervin forțe din cadrul Secției de Pompieri Oravița, cu 2 autospeciale și 8 servanți, sprijinite de Detașamentul de Pompieri Reșița, cu 2 echipaje și 2 autospeciale de intervenție.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, fiind localizat.

Zece muncitori, cazați temporar în clădire și care făceau lucrări de renovare, au fost scoși în siguranță.

Nu au fost înregistrate victime.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: primarie incendiu muncitori
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri