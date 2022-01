Primarul staţiunii Sinaia anunţă că este infectat cu varianta Omicron

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, anunță că are COVID, varianta Omicron.

”Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleșeală și am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă Omicron. Continui munca de la distanță alături de echipa de la Primărie” - este mesajul postat de Vlad Oprea pe Facebook.

Primarul anunță că va lucra online 14 zile.

„Vă rog să fiți precauți și să respectați regulile de protecție. Împreună trecem peste toate!” - își încheie acesta postarea.