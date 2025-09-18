Prinţi, prinţese şi fiinţe fantastice, duminică, la "Parada personajelor de poveste TIC" de pe Calea Victoriei

"Prin prezenţa personajelor din spectacole, la manifestări urbane, teatrul pentru copii iese din spaţiul formal al scenei şi ajunge la un public cât mai numeros - este un prilej de familiarizare cu lumea artistică şi o oportunitate de a vedea arta performativă ca o experienţă accesibilă, vie şi relevantă", informează Teatrul "Ion Creangă" într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.



La "Parada personajelor de poveste TIC" vor defila peste 30 de eroi-cheie din producţii de referinţă ale Teatrului Ion Creangă - clasice, inspirate de scrierile autorului humuleştean (cum sunt "Amintiri din copilărie", "Punguţa cu doi bani" ori "Fata babei şi fata moşului") sau texte fundamentale ale literaturii lumii (cum sunt "Mica sirenă", "Albă ca zăpada", "Jack şi vrejul de fasole", "Pasărea albastră", "Visul unei nopţi de vară" etc.), dar şi titluri care pleacă de la realităţi sociale ("Aventurile lui Săgeată", "Glasul copilăriei").



De la Prinţul ("Albă ca zăpada"), Şeherezada şi Vrăjitorul ("O mie şi una de nopţi - Lampa lui Aladin") până la Caracatiţa ("Mica sirenă"), Smaranda şi Pupăza ("Amintiri din copilărie"), de la Tezeu şi Demetrius ("Visul unei nopţi de vară") până la Bucuria de a face ce vrei, Noaptea ("Pasărea albastră") şi Sfânta Duminică ("Fata babei şi fata moşului"), figuri spectaculoase din universul reprezentaţiilor teatrale îi aşteaptă pe copii să le descopere prin intermediul acestei întâlniri unice. Îşi vor crea amintiri pozitive şi vor dori să exploreze arta performativă.



"Parada personajelor de poveste TIC" va pleca, la ora 16:30, de pe strada Piaţa Amzei nr. 13 - Sala Mare a Teatrului 'Ion Creangă' şi va continua după următorul program:



* 16:35 - Oprire 1 - Calea Victoriei, intersecţie cu str. Biserica Amzei;



* 16:50 - Oprire 2 - Calea Victoriei, intersecţie cu str. Piaţa Amzei;



* 17:05 - Oprire 3 - Calea Victoriei, în faţa Hotelului Radisson;



* 17:20 - Oprire 4 - str. Piaţa Amzei nr. 13 - Sala Mare a Teatrului Ion Creangă.



Programul Zilelor Bucureştiului 2025 include activităţi şi manifestări cultural-artistice dintre cele mai variate: ateliere creative, concerte în aer liber, spectacole de dans, teatru, proiecţii video pe clădiri, târguri şi expoziţii. Participarea la majoritatea dintre ele este gratuită.



Anul acesta, printre atracţii, se numără: ateliere meşteşugăreşti "O zi la fermă" (sâmbătă, între orele 10:00 - 12:00, Statuia lui Iuliu Maniu), ateliere de facepainting (sâmbătă, între orele 10:00 - 12:00, Calea Victoriei - zona magazinului Max Mara), jonglerii pe monociclu cu Vlad Benescu (sâmbătă, între orele 10:00 - 12:00, Hotel Novotel), un show de modelare baloane, "supervizat" de mascotele Minnie şi Mikey (sâmbătă, între orele 10:00 - 12:00, Calea Victoriei - zona Ministerului Economiei), dar şi tururi ghidate în istoria mai puţin ştiută a oraşului. Între 10:00 şi 12:00, se va pleca din mai multe puncte ale Capitalei - printre ele, Universitatea din Bucureşti, Hanul lui Manuc, Curtea Veche, Piaţa Rosetti nr. 1 - pentru a afla poveşti captivante despre trecut.



Micuţii pasionaţi de aeronave şi alte mijloace de transport pot participa la expoziţii inedite: Boarding for everyone - expunere pe pistă a unor aeronave, tur ghidat, maşini de pompieri şi salvare (duminică, între orele 10:00 - 16:00, Aeroport Băneasa) şi Urban Move Expo - tramvaie de epocă şi vehicule autoutilitare pentru transportul în comun (duminică, între orele 10:00 - 18:00, bd. Gheorghe Duca). De asemenea, sediul Primăriei Municipiului Bucureşti (bd. Regina Elisabeta nr. 47) îşi deschide porţile publicului larg, putând fi vizitat sâmbătă, de la 10:00 până la orele 3:00 ale dimineţii.



Programul complet al evenimentului Zilele Bucureştiului 2025 poate fi consultat în linkul https://566.pmb.ro/.

AGERPRES