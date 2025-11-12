Capacitatea de producţie a fabricii de bere din Craiova a crescut de peste cinci ori în 55 de ani de existenţă

În ultimii zece ani, Heineken România a investit peste 35 de milioane de euro în fabrica din Craiova. Cele mai recente proiecte vizează creşterea eficienţei energetice şi reducerea impactului asupra mediului, prin instalarea de pompe de căldură de nouă generaţie, un proiect ce va fi finalizat la sfârşitul anului 2025.



Fabrica din Craiova produce, în prezent, branduri locale şi internaţionale din portofoliul Heineken România, precum Golden Brau, Heineken, Birra Moretti, Amstel, Ciuc Premium şi Neumarkt.



"Sunt 55 de ani de excelenţă, de când scriem povestea berii româneşti chiar aici la Craiova, în inima Olteniei. O poveste despre pasiune, oameni şi inovaţie, în care fabrica Heineken din Craiova a crescut împreună cu partenerii şi comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea", a declarat Boris Miloushev, managing director Heineken România, citat în comunicat.



Fabrica din Craiova a fost preluată de Heineken în anul 2003, are cinci linii de îmbuteliere (doză, sticlă nereturnabilă, sticlă returnabilă, PET şi KEG) şi colaborează cu peste 160 de parteneri locali în producţie şi logistică, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunii. Compania investeşte constant în îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a siguranţei celor peste 150 de angajaţi din Craiova.



Heineken România operează trei fabrici - în Craiova, Miercurea Ciuc şi Ungheni - şi are peste o mie de angajaţi. Compania este unul dintre principalii producători de bere din ţară, 98% din berea produsă de Heineken România fiind destinată consumatorilor din ţară. 88% din materiile prime sunt de origine locală.



În 2024, cifra de afaceri a Heineken România a depăşit 1,6 miliarde lei, iar compania a contribuit cu 99,8 milioane euro la bugetul de stat, prin taxe şi impozite.



Heineken România este, de asemenea, unul dintre fondatorii Sistemului de Garanţie-Returnare, cel mai amplu proiect de economie circulară din România, susţinând activ tranziţia către o economie sustenabilă şi responsabilă.



Heineken este printre liderii mondiali în dezvoltarea şi promovarea brandurilor de bere şi cidru premium şi fără alcool. Grupul deţine un portofoliu de peste 340 de branduri internaţionale, regionale, locale şi specialităţi şi are peste 85.000 de angajaţi.

AGERPRES