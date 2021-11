Rafila vrea certificat verde în funcție de incidență: Să nu fie metodă de constrângere

Lucian Alecu Dr. Alexandru Rafila Dr. Alexandru Rafila

Certificatul verde să nu fie privit ca metodă de constrângere pentru ca populația să se vaccineze, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Epidemiologul ar dori ca certificatul să fie introdus când se observă o creștere a numărului de cazuri, iar când există scădere consstentă să se renunțe.

„Propunerea pe care am făcut-o eu se referă la faptul că acest certificat verde nu trebuie perceput ca o metodă de constrângere în ceea ce privește vaccinarea. Eu sunt un susținător al vaccinării și lucrul acesta l-am demonstrat în toată activitatea mea și în declarațiile publice. Din păcate, în România, majoritatea populației nu s-a vaccinat. Deci plecăm de la o realitate. Atunci, scopul este să încercăm să facem în așa fel încât populația să perceapă vaccinarea ca pe un act de protecție individuală și colectivă și nu ca pe un fenomen de constrângere”, a spus, joi seara, la Digi 24, epidemiologul Alexandru Rafila, ministru al Sănătății.

Acesta vrea certificat verde în funcție de incidență.

„În momentul în care vom observa – și în asta constă propunerea pe care am făcut-o – o reluare a creșterii, care este consistentă, adică să fie o creștere care să dureze, de exemplu 3 săptămâni (...), să putem să introducem pentru anumite tipuri de activități și rămâne să discutăm care sunt acestea, certificatul verde. În momentul în care înregistrezi o scădere constantă și o scădere consistentă, de exemplu 0,5 e o incidență foarte mică, să poți să renunți la el”, afirmă Rafila, care crede că o astfel de măsură este predictibilă și anunțată din timp, astfel încât populația să știe la ce se așteaptă.

„E bine să încercăm să găsim un partener în populație. Cred că ar putea să funcționeze și ar putea să facă mai acceptabil acest document. Acest document a fost introdus pentru a facilita călătoriile în spațiul UE. Ulterior, unele state l-au folosit fie pentru reducerea trasmiterii în anumite spații aglomerate, cum ar fi cluburi, discoteci etc. sau alte state l-au folosit pentru a stimula vaccinarea. Eu vreau să avem un parteneriat cu populația, pentru că acest parteneriat a lipsit, din păcate, un an și jumătate, măsurile au fost de foarte multe ori luate într-un timp foarte scurt, nu au fost explicate, nu au fost comunicate și lucrul acesta a ostilizat o bună parte din public. Dacă o să continuăm în același mod nu cred că o să avem succes în acest demers de sănătate publică și dacă am trecut prin acest val 4, care a fost îngrozitor și nu am luat nicio măsură începând din data de 5 iulie, pentru că această creștere a început în 5 iulie, și ne-am gândit abia la sfârșitul lui septembrie sau octombrie să luăm primele măsuri, lucrul acesta cred eu că justifică măcar să aplicăm o altă metodă”, a mai spus Rafila.

Ministrul a mai spus că nu ar vrea să fie repetate greșelile din valul 4.

