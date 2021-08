Raluca Turcan: Guvernul a suplimentat la 50.000 contingentul de lucrători non-UE pentru acest an

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat ca

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucrători din afara UE care pot solicita drept de muncă în acest an în România.



"Guvernul a aprobat astăzi suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucrători non-UE pentru 2021, cu 25.000 mai mult decât numărul de lucrători aprobat la începutul acestui an", a declarat Raluca Turcan.



Ministrul Muncii a explicat măsura prin faptul că numărul de cereri pentru angajarea de muncitori străini a crescut cu 27,8% în acest an.



"Suplimentarea contingentului de muncitori străini pentru acest an vine în contextul în care, în primul semestru, s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de cereri - 27,8%, prin raportare la perioada similară a anului 2020. Anul trecut a fost stabilit un contingent de 30.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa forţei de muncă din România, din care, până la sfârşitul anului 2020, au fost eliberate 27.258 avize de angajare, 90,8% din total. De la începutul acestui an şi până la sfârşitul lunii iulie au fost eliberate 17.196 avize de angajare (adică 68,7% din total) şi pentru acelaşi interval de timp sunt în curs de soluţionare alte 3.620 de solicitări de eliberare a avizelor de angajare", a mai spus Turcan.



In plus, Ministrul Muncii a mai precizat că şi numărul locurilor de muncă vacante din România a crescut în acest an, iar aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile transmise de angajatori la ANOFM sunt comunicate în mod repetat de aceştia.



"Datele ANOFM arată că, în perioada ianuarie - mai a acestui an, numărul total de locuri de muncă vacante era de 160.405, faţă de 156.085 în aceeaşi perioadă a anului trecut, în creştere cu 2,77%, din care 29.995 comunicate în mod repetat de angajatori. Astfel, suplimentarea contingentului de lucrători răspunde necesităţii de a asigura forţa de muncă cerută în unele sectoare de activitate, care nu poate fi acoperită de lucrătorii români, şi previne situaţiile în care străinii lucrează în România fără forme legale", a încheiat ministrul