Șpaga de la RAR. Cum s-au blocat contractele la Ministerul Transporturilor. Detalii din dosarul DNA

Cei doi sunt cercetați pentru complicitate la dare de mită și dare de mită, într-un caz care implică acorduri-cadru de prestări servicii între Regia Autonomă Registrul Auto Român (RAR) și firma Euro Quip International SRL.

Potrivit procurorilor DNA, șeful RAR, Mihai Alecu, a denunțat faptele pe 2 octombrie 2025 și a devenit colaborator al procurorilor, scrie Gândul.

Alecu a relatat că Bușe i-a promis o mită de 6-7% din valoarea contractului, negociată chiar în curtea acestuia, pe butoanele unei telecomenzi. În discuțiile interceptate, apar detalii despre negocieri, nemulțumiri față de actualul ministru Ciprian Șerban și tensiuni cu conducerea economică a ministerului.



Înregistrările ambientale realizate de DNA între 8 octombrie și noiembrie 2025 arată dialoguri complexe între Alecu, Cuc și Bușe. Aceștia discutau despre licitații blocate, strategii de atribuire a contractelor și despre presiuni politice venite de la conducerea PSD și PNL.

Alecu sublinia constant că instituția sa funcționează legal, fiind verificată de Corpul de Control al premierului, fără nereguli care să fie imputate de actualul ministru al Transporturilor.

Într-o conversație, Alecu explica cum acordul-cadru era valabil până în noiembrie și cum subsecventul fusese implementat pentru a evita blocarea activității RAR. Procentul de mită negociat pe telecomandă varia între 6 și 9%, iar participanții nu se mai înțelegeau asupra sumei exacte. Discuțiile includ și referiri la persoane din minister, bârfe politice și tensiuni între diverși oficiali.

