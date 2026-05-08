x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Restructurare istorică la STB. 800 de concedieri pe masa Consiliului General!

Restructurare istorică la STB. 800 de concedieri pe masa Consiliului General!

de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   13:15
Restructurare istorică la STB. 800 de concedieri pe masa Consiliului General!
Facebook/PMB/Cum vrea PMB să salveze 16 milioane de lei pe lună prin restructurări masive

Consilierii generali ai Capitalei urmează să voteze miercuri un proiect de hotărâre prin care Societatea de Transport București ar urma să primească 32,2 milioane de lei pentru plata salariilor compensatorii destinate angajaților vizați de restructurare, potrivit publicației Buletin de București.

Suma ar urma să fie inclusă de Adunarea Generală a Acționarilor STB în bugetul companiei pe anul în curs și este destinată unui număr de aproximativ 800 de salariați care ar urma să plece voluntar sau să fie disponibilizați.

Conform documentelor citate de Buletin de București, măsura vine pe fondul unei situații financiare critice a companiei, dificultățile fiind semnalate încă din 2019 și agravându-se constant. STB susține că nu dispune de resursele necesare pentru plata compensațiilor, acestea fiind cheltuieli neeligibile prin contractul de delegare a serviciului de transport public.

Calculul intern al companiei ia în considerare acordarea, în medie, a patru salarii compensatorii pentru fiecare angajat vizat. La nivelul salariului mediu brut din 2025, de 9.837 de lei, efortul bugetar ar ajunge la aproximativ 31,4 milioane de lei. Compania estimează ulterior economii de circa 8,8 milioane de lei pe lună.

Prin același proiect, CGMB ar urma să aprobe și achiziția de servicii juridice externe de consultanță și reprezentare, necesare, potrivit documentului, pentru asigurarea conformității procedurilor de concediere colectivă. Conducerea STB anticipează un posibil val de litigii din partea angajaților disponibilizați și susține că direcția juridică internă nu poate acoperi complexitatea procedurilor.

STB are datorii de aproape 30 de milioane de euro la furnizori și de peste un miliard de lei la stat.

Planul de eficientizare asumat de directorul general Andrei Dinculescu-Bighea prevede și reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30%.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: restructurare stb consiliul general
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri