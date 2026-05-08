Restructurare istorică la STB. 800 de concedieri pe masa Consiliului General!

Suma ar urma să fie inclusă de Adunarea Generală a Acționarilor STB în bugetul companiei pe anul în curs și este destinată unui număr de aproximativ 800 de salariați care ar urma să plece voluntar sau să fie disponibilizați.

Conform documentelor citate de Buletin de București, măsura vine pe fondul unei situații financiare critice a companiei, dificultățile fiind semnalate încă din 2019 și agravându-se constant. STB susține că nu dispune de resursele necesare pentru plata compensațiilor, acestea fiind cheltuieli neeligibile prin contractul de delegare a serviciului de transport public.

Calculul intern al companiei ia în considerare acordarea, în medie, a patru salarii compensatorii pentru fiecare angajat vizat. La nivelul salariului mediu brut din 2025, de 9.837 de lei, efortul bugetar ar ajunge la aproximativ 31,4 milioane de lei. Compania estimează ulterior economii de circa 8,8 milioane de lei pe lună.

Prin același proiect, CGMB ar urma să aprobe și achiziția de servicii juridice externe de consultanță și reprezentare, necesare, potrivit documentului, pentru asigurarea conformității procedurilor de concediere colectivă. Conducerea STB anticipează un posibil val de litigii din partea angajaților disponibilizați și susține că direcția juridică internă nu poate acoperi complexitatea procedurilor.

STB are datorii de aproape 30 de milioane de euro la furnizori și de peste un miliard de lei la stat.

Planul de eficientizare asumat de directorul general Andrei Dinculescu-Bighea prevede și reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30%.

