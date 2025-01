Rezultate Loto 23 ianuarie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragere de joi, 23 ianuarie 2025:

Loto 6/49: 47, 45, 23, 21, 32, 28

Loto 5/40: 35, 15, 32, 27, 19, 5

Joker: 15 / 2, 31, 29, 33, 1

Noroc Plus: 6 6 3 3 8 7

Super Noroc: 2 2 0 3 1 5

Noroc: 9 9 3 4 0 7 2

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,56 milioane de lei (peste 2,12 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,37 milioane de lei (peste 2,48 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,17 milioane de lei (peste 1,84 milioane de euro), iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 68.200 de lei (peste 13.700 de euro).

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report cumulat in valoare de peste 32.700 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 19 ianuarie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 1.147.040,62 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din sectorul 4, Bucuresti.

De asemenea, la tragerea Noroc Plus de duminica, 19 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 72.561,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din sectorul 2, Bucuresti.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 19 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 343.417,60 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro. La categoria a II-a a aceluiasi joc s-a inregistrat un castig in valoare de 72.155,60 lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Romane – bilete.loto.ro.

Totodata, la tragerea Noroc de duminica, 19 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 92.952,36 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.