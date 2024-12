Rezultate Loto 6/49 1 decembrie 2024. Numerele câștigătoare la TRAGERILE SPECIALE LOTO de Ziua Naţională

Numerele câștigătoare la TRAGERILE SPECIALE LOTO de duminică, 1 decembrie 2024:

Loto 6 din 49: 36, 27, 16, 46, 23, 32

Loto 6/49 suplimentar: 7, 15, 26, 37, 34, 19

Joker: 9 / 16, 36, 35, 4, 13

Joker suplimentar: 7 / 37, 44, 29, 11, 20

Loto 5 din 40: 14, 32, 8, 40, 12, 39

Loto 5/40 suplimentar: 33, 14, 32, 11, 3, 36

Noroc Plus: 9 6 6 0 2 0

SuperNoroc: 1 7 5 4 4 0

Noroc: 1 1 4 7 8 4 5

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de joi, 28 noiembrie, Loteria Romana a acordat 14.379 de castiguri in valoare totala de peste 917.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 578.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,56 milioane de lei (peste 2,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,34 milioane de lei (peste 872.200 de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 198.700 de lei (aproximativ 40.000 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 40.700 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 133.300 de lei (peste 26.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 268.400 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 63.400 de lei (peste 12.700 de euro).