Rezultate Loto 6/49 25 septembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

de Vali Deaconescu    |    25 Sep 2025   •   19:40
Joi, 25 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

La ultima extragere, din 21 septembrie, Loteria Română a acordat peste 29.200 de premii, în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 25 septembrie 2025:

Loto 6 din 49: 38, 32, 12, 17, 46, 23

Loto 5 din 40: 12, 17, 39, 33, 18, 7

Joker:  17, 26, 36, 13, 8 +12

Noroc: 1, 0, 3, 2, 2, 9, 2

Super Noroc: 4, 5, 3, 3, 1, 6

Noroc Plus: 4, 0, 6, 2, 0, 8

Reporturi în creștere la principalele jocuri

  • Loto 6/49: la categoria I se înregistrează un report de peste 34,13 milioane lei (peste 6,73 milioane euro).

  • Noroc: report cumulat de peste 3,26 milioane lei (peste 643.800 euro).

  • Joker: la categoria I, reportul depășește 32,95 milioane lei (peste 6,49 milioane euro), iar la categoria a II-a – peste 845.800 lei (peste 166.700 euro).

  • Noroc Plus: report de peste 55.400 lei la categoria I.

  • Loto 5/40: report de peste 126.900 lei (peste 25.000 euro) la categoria I.

  • Super Noroc: report de peste 214.700 lei (peste 42.300 euro).

Premii importante câștigate

La Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 109.853,06 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Ploiești, Roșiori de Vede, Timișoara, dar și online, prin aplicația AmParcat.ro.

La Loto 5/40, categoria a II-a, a fost obținut un câștig de 63.488 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Constanța.

