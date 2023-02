Rezultate Loto 6/49 23 februarie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 19,88 milioane de lei (peste 4 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 19 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 466.300 de lei (peste 95.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 227.500 de lei (peste 46.300 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 2,20 milioane de lei (peste 449.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 155.700 de lei (peste 31.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 138.800 de lei (peste 28.300 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 19 februarie, la categoria a II-a s-au inregistrat sase castiguri a cate 51.392,42 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Gaesti, jud. Dambovita, Sovata, jud. Mures, Satu Mare, Barlad, jud. Vaslui si Bucuresti, sectorul 1.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 23 februarie, 2023:

Loto 6/49: 13, 44, 12, 45, 6, 2

Loto 5/40: 26, 4, 16, 11, 17, 6

Joker: 17 / 37, 15, 6, 8, 11

Noroc: 9 5 6 5 3 4 8

Super noroc: 5 9 2 1 9 1

Noroc plus: 8 9 2 2 9 9