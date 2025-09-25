Român, mort într-un accident feroviar în Sri Lanka

Printre victime se află trei cetățeni străini, inclusiv un român, precum și cetățeni din Rusia și India, informează Daily Mirror.

Accidentul s-a petrecut când 13 călugări se întorceau la mănăstire după îndeplinirea unor ritualuri religioase la locul sacru.

Autoritățile bănuiesc că s-a rupt un cablu de susținere al funicularului care îi transporta spre vârful muntelui.

Doi călugări au scăpat cu răni ușoare, sărind din vehicul, în timp ce alți patru rămân internați cu răni grave.

Cadavrele victimelor au fost transportate la spitalele din Gokarella și Kurunegala.

Poliția din Pansiyagama continuă investigațiile pentru stabilirea cauzelor exacte ale tragediei.

(sursa: Mediafax)