Toți cei 260 de români care au cerut evacuarea din Fîșia Gaza sunt pe listă pentru a părăsi enclava

Odobescu a declarat, miercuri seara, după ce aeronava care a adus primii români evacuați din Gaza a aterizat, că astăzi punctul de frontieră Rafah a fost închis din motive umanitare.

Astfel, 51 de români nu au mai putut ieși din Gaza, însă o vor face, cel mai probabil. joi.

„Am primit în această seară din nou aprobarea pentru cei 51 de cetățeni români. Au fost anunțați deja și mâine (joi - n.r.) reluăm demersurile. Colegii noștri de la echipa mobilă consulară se află deja acolo și practic reluăm demersurile. Dar cum am spus, situația de securitate este una extrem de dificilă, complexă, care ne impune să ne actualizăm permanent planurile de evacuare. Suntem în contact și cu restul cetățenilor români prin Oficiul de Reprezentare de la Ramalah. Practic în fiecare zi discutăm cu ei. Așa cum am spus și a spus și domnul prim-ministru, în ultimele zile și mai ales după ce a început procesul de evacuare am primit mai multe solicitări. Aceste solicitări sunt în curs de verificare, după care va trebui să transmitem aceste solicitări autorităților israeliene și, respectiv, egiptene și numai după acordul acestora putem să continuăm cu evacuarea. În momentul actual, toți cei 260 care au cerut până acum câteva zile evacuarea se află pe listă cu aprobările necesare și în zilele următoare vom continua procedurile de evacuare”, a spus Luminița Odobescu, ministrul afacerilor externe.

Premierul Marcel Ciolacu și ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu, au revenit în țară, miercuri noaptea, împreună cu un grup de cetățeni români și membri ai familiilor acestora, în total 93 de persoane evacuate din Fâșia Gaza după demersurile diplomatice guvernamentale.

La bordul aeronavei s-au aflat și 36 de cetățeni ai Republicii Moldova evacuați, de asemenea, din Fâșia Gaza, și cărora MAE român le acordă sprijin în vederea repatrierii în Republica Moldova.

Cetățenii evacuați au ajuns în România la bordul unei curse speciale a companiei Tarom.

MAE continuă dialogul cu autoritățile israeliene și egiptene în vederea facilitării evacuării și a celorlalți cetățeni, în funcție de evoluțiile din teren și de acordul părților implicate. Totodată, o echipă consulară mobilă a Unității de Reacție Rapidă a Celulei de Criză, dotată cu mijloace mobile de acordare a asistenței consulare, rămâne disponibilă în zona punctului de trecere Rafah pentru a oferi asistență consulară în continuare.

(sursa: Mediafax)