Anunț MAE: Un român a murit în incendiul din Bruxelles, iar un altul este grav rănit. Șase muncitori au murit după prăbușirea unui lift în clădirea OXY

Anchetatorii au precizat că prioritatea este confirmarea identității celor decedați și informarea familiilor, înainte ca numele victimelor să fie făcute publice.

MAE: Printre victimele incendiului se află doi cetățeni români, dintre care un rănit grav și un decedat

Un român a murit în incendiul izbucnit în clădirea Oxy din centrul orașului Bruxelles, iar un altul este grav rănit, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă.

„MAE precizează că, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile belgiene Ambasadei României la Bruxelles, printre victimele incendiului se află doi cetățeni români, dintre care un rănit grav și un decedat. Cetățeanul român rănit se află internat într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. Reprezentanții misiunii diplomatice mențin situația în atenție, se află în legătură permanentă cu autoritățile competente belgiene, inclusiv cu unitatea medicală unde este internat cetățeanul român rănit, și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor”, se arată în comunicatul MAE.

Cum s-a produs tragedia din Bruxelles

Incendiul a izbucnit marți dimineață, în jurul orei 07:30, la etajul al doilea al clădirii OXY, un fost sediu administrativ care este transformat într-un complex modern cu hotel, apartamente, restaurante și spații de birouri.

Deși pompierii au intervenit rapid și au reușit să limiteze incendiul într-un timp relativ scurt, flăcările s-au propagat către puțurile lifturilor. Din cauza temperaturilor extreme și a efectelor focului asupra structurii, unul dintre lifturile utilizate de muncitori s-a prăbușit, potrivit Brussels Times

Salvatorii au întâmpinat dificultăți majore în accesarea puțului liftului din cauza molozului și a elementelor structurale deformate de incendiu. După mai multe ore de intervenție, echipele de salvare au reușit să deschidă cabina prăbușită, unde au descoperit trupurile celor șase muncitori.

Inspectoratul Muncii a confirmat că șase persoane sunt dispărute, cinci de origine belgiană și una de origine română, și că șase cadavre au fost găsite într-un lift. „Acestea sunt persoane care au urcat cu acel lift pentru muncă și, din păcate, nu au supraviețuit", a confirmat primarul orașului Bruxelles, Philippe Close.

„În prezent, prima prioritate este să verificăm dacă cadavrele recuperate corespund persoanelor care au fost date dispărute.”

Verificările efectuate ulterior în al doilea lift nu au indicat existența altor victime.

Aproximativ 250 de muncitori se aflau pe șantier

În momentul izbucnirii incendiului, pe șantier lucrau aproximativ 250 de persoane. Clădirea a fost evacuată în regim de urgență, iar sistemul electronic de acces a permis coordonatorilor șantierului să stabilească rapid că șase muncitori nu ieșiseră din imobil.

Doi muncitori au suferit arsuri și au fost transportați la spitale din Belgia pentru îngrijiri medicale, iar un pompier a avut nevoie de asistență după ce a suferit un episod de epuizare provocat de căldura extremă din timpul intervenției.

Români printre victime

Parchetul Muncii din Bruxelles a confirmat că persoanele dispărute sunt cetățeni români și belgieni. Până la finalizarea procedurilor medico-legale și a identificării oficiale, autoritățile nu au comunicat identitatea victimelor.

Potrivit informațiilor apărute în presa belgiană, o parte dintre muncitorii dispăruți lucrau pentru companii subcontractoare implicate în modernizarea clădirii.

Pe șantier activau muncitori proveniți din mai multe state europene și din afara Uniunii Europene, inclusiv România, Polonia, Bulgaria, Ucraina și Brazilia.

Ancheta încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul

Specialiștii în investigarea incendiilor și inspectorii de muncă au început o anchetă complexă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Primele informații indică faptul că focul s-a propagat foarte rapid către puțul liftului, afectând instalațiile și structura de susținere. Nu este exclusă nicio ipoteză, iar experții vor analiza instalațiile electrice, lucrările efectuate în zona lifturilor și respectarea normelor de securitate pe șantier.

Autopsiile victimelor vor stabili cauza exactă a decesului fiecărei persoane.

Reacții la cel mai grav accident de muncă din Bruxelles din ultimii ani

Tragedia a provocat un val de reacții în Belgia. La locul accidentului au ajuns premierul Bart De Wever și regele Philippe, care au discutat cu echipele de intervenție și au transmis condoleanțe familiilor îndoliate.

Primarul Bruxellesului a descris incidentul drept o tragedie care a lovit întreaga comunitate, iar reprezentanții Ministerului belgian al Justiției și ai Ministerului de Interne au transmis mesaje de solidaritate pentru familiile victimelor și pentru colegii acestora.

Dezvoltatorii imobiliari implicați în proiectul OXY și antreprenorul general au anunțat că vor coopera integral cu autoritățile și că sprijinirea familiilor afectate reprezintă prioritatea imediată.