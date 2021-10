România ar putea ajunge la o rată de vaccinare de peste 70% până la sfârșitul anului

Hepta Valeriu Gheorghiță Valeriu Gheorghiță

Dacă se păstrează ritmul actual de vaccinare, la sfârșitul acestui an România va depăși 70% din populație imunizată, spune coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiţă. Acum, rata de vaccinare este de 33%, la copii și adulți.

Valeriu Gheorghiţă a menționat că Bucureștiul are o rată de vaccinare de aproape 60% și județul Cluj de 52,3%.

11% din județe au o rată de acoperire vaccinală între 40 și 50%, iar 65% din județe au rata între 30 și 40%.

Cea mai mică rată de vaccinare este de aproximativ 24% în județul Suceava.

În țară, rata de acoperire vaccinală la populația adultă de peste 18 ani este de aproape 41%.

În ce privește populația totală, acoperirea vaccinală este de 33%.

„Mă refer la persoane vaccinate cu cel puțin o doză”, a precizat medicul.

Referitor la grupele de vârstă vaccinate, cea mai mare rată este la persoanele între 50 și 59 de ani, aproape 47%. Urmează grupa de vârstă 60 - 69 de ani.

La grupa de vârstă de peste 80 de ani vaccinarea este în continuare redusă - 22%.

În ce-i privește pe copii, din cei care au între 12 și 15 ani s-au vaccinat 10%, iar dintre adolescenții de 16 - 19 ani s-au vaccinat aproape 28%.

Medicul se declară îngrijorat de vârstnicii care nu prea se vaccinează: printre persoanele care s-au prezentat, în ultima lună, pentru prima doză de vaccin, 80% au sub 60 de ani.

„Aș dori mai mult ca în perioada următoare persoanele de peste 60 de ani, vulnerabile, să se prezinte la vaccinare, pentru că vârsta este un factor de risc asociat cu mortalitatea”, declară Valeriu Gheorghiţă.

Acesta spune că, dacă ritmul de vaccinare actuale se menține, până la finalul acestui an putem depăși o rată de acoperire vaccinală de pește 70% din populația de peste 12 ani: „asta înseamnă că, în total, până la finalul acestui an am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză. Acum avem aproximativ 6,5 milioane de persoane”.

