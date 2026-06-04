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România, blocată de proteste: ANAF, instanțele și parchetele își suspendă activitatea pe 4 iunie

de Redacția Jurnalul    |    04 Iun 2026   •   07:38
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România, blocată de proteste: ANAF, instanțele și parchetele își suspendă activitatea pe 4 iunie
aproape 18.000 de angajați nu se prezintă la muncă

Aproape 18.000 de angajați ai Ministerului Finanțelor și ANAF refuză să se prezinte la muncă joi, 4 iuni, între orele 8.00 și 16.00. Protestul vine ca reacție la noul proiect de lege privind salarizarea personalului bugetar, criticat de sindicate drept o nouă sursă de inechități salariale.

Activitatea ANAF este suspendată complet în toate județele în intervalul 8.00–16.00. Sunt afectate și Ministerul Finanțelor, Vama și, posibil, Trezoreria.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX", descrie acțiunea drept un „semnal național" privind funcționarea sistemului fiscal.

Activitatea din instanțe și parchete a fost suspendată parțial încă de marți, 2 iunie. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat că, în perioada 2–5 iunie, programul de lucru cu publicul este redus la jumătate, între orele 8.00 și 12.00.

Joi, 4 iunie, suspendarea devine totală în același interval orar. Sunt exceptate doar cauzele urgente și lucrările prevăzute de lege.

Reprezentanții sindicali avertizează că proiectul legislativ riscă să plafoneze veniturile pentru încă cinci ani și să declanșeze un nou val de litigii.

Sindicaliștii susțin că mecanismul propus repetă greșelile Legii nr. 153/2017. Aceasta a dus la plafonarea salariilor în perioada 2018–2022 și la mii de procese, executări silite și costuri suplimentare suportate de stat.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: proteste legea salarizarii
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