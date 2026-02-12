România ar putea intra în recesiune tehnică. Ministrul de Finanțe, apel la rațiune și la calm

Declarația a fost făcută joi seara în timpul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.

„Nu pot să va confirm, indiferent de anunțul care se va publica mâine și este posibil să fie un trimestru negativ (,,,) vreau sa fac un apel la rațiune și la calm”, a spus ministrul de Finanțe.

El a mai spus că România nu este în pragul unei crize importante.

„Dacă am fi fost puși în fața unei crize majore, primii ar fi observat investitorii. Dar ei sunt din ce în ce mai optimiști. (...) Nu există nici o comparație între ce se întâmplă acum cu ce s-a întâmplat în 2009”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe și-a argumentat optimismul și a vorbit despre obiectivul din acest an.

„Trebuie să ne uităm la creșterea economică pe 2025, e adevărat mai modestă, dar este de apreciat că am menținut România pe creștere (...) Acum eram într-o criză profundă din care nu ne reveneam decât în câțiva ani dacă nu luam măsurile din 2025 (...) nu a existat o alternativă (...) Am fi avut FMI în România, măsurile ar fi fost mult mai dure cu impact asupra oamenilor (...) Obiectivul este să revenim pe creștere la potențial în 2026”, a adăugat Alexandru Nazare.

Totuși, ministrul a recunoscut că un eventual anunț al INS privind recesiunea tehnică „nu trebuie minimizat” deoarece „este un semnal care ne arată că în unele sectoare industria suferă”.

Tot vineri este așteptat anunțul Agenției Fitch privind ratingul de țară. Noi estimăm că Agenția Fitch ne va confirma ratingul, a precizat ministrul de Finanțe.

(sursa: Mediafax)